Kazak suç örgütü lideri Arman Dikiy gözaltına alındı
BirGün gazetesi yazarı Bahadır Özgür’ün sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilerde Dikiy’e dair dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Kazakistan’dan Türkiye’ye uzanan 'suç ayağını' konu alan Özgür paylaşımında, Dikiy'in “Kazakistan organize suç dünyasının ‘yükselen yıldızı’ olduğu” yönündeki iddialara da değindi.
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Dikiy ile Türkiye’de öldürülen Guli’nin ilişkisini paylaştığı fotoğrafla anlatan Bahadır Özgür, “Süleyman Soylu'nun (İçişleri Bakanı) TRT ekranından, ‘En azılı mafya’ dediği; Peker'in ‘2018'de yakalandı ama Ağar bıraktırdı’ iddiasında bulunduğu, 2020'de Antalya'da öldürülen Guli'nin yakın dostuydu. İstanbul'da bol bol hatıra fotoları var. Bir de Boğaz'da kurşun ata ata yaptıkları yat gezisi” ifadelerine yer verdi.
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'VAHŞİ ARMAN' GÖZALTINA ALINDI
Rus medyasında yer alan haberlere göre; Kazakistan’daki terörle mücadele ekipleri Dikiy’in gözaltına aldığını bildirdi. Dikiy’in protestolar sırasında sokağa çıktığı ve halka sokağa çıkma çağrısı yaptığı belirtildi. Haberde ayrıca, ‘suç elebaşı’ olarak nitelenen Dikiy hakkında, “Türkiye'ye odaklanmış ve yerel siyaset kurumuyla bağlı olduğu” ifadeleri kullanıldı.
Kazak kanalı ORDA, “Dikiy Arman olarak bilinen suç patronu Arman Dzhumageldiev'i gözaltına aldılar” dedi.
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