Kazak suç örgütü lideri Arman Dikiy gözaltına alındı

BİR DİĞER MAFYA LİDERİ: ALAATTİN ÇAKICI

Özgür, Dikiy'in bir diğer organize suç örgütü lideri olan Alaattin Çakıcı ile olan görüntülerini de paylaştı. Görüntülerde Dikiy'in, Sedat Peker’e hediye ettiği kaftanın bir benzerini de Çakıcı’ya hediye ettiği görülüyor. Fotoğrafları paylaşan Özgür, “2021'in Mart ayında Guli'nin kardeşi Nadir Salifov ile özel bir jetle Türkiye'ye gelip, kaftanı Çakıcı'ya hediye etmişlerdi” ifadelerini kullandı.





Gazeteci Bahadır Özgür'ün paylaşımları sonrası 'Avrasya suç ağı' ile gündeme gelen ‘Vahşi Arman’ lakaplı Kazak suç örgütü lideri Arman Dikiy, Kazakistan’da gözaltına alındı. Dikiy’in Kazakistan’da protestoculara destek verdiği için gözaltına alındığı bildirildi.