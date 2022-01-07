Kazak suç örgütü lideri Arman Dikiy gözaltına alındı

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2022 Cuma, 18:25
Kazak suç örgütü lideri Arman Dikiy gözaltına alındı

Kazak suç örgütü lideri Arman Dikiy, Kazakistan’da gözaltına alındı. Dikiy’in, Sedat Peker, Mevlüt Çavuşoğlu ve Alaattin Çakıcı ile olan fotoğrafları da dikkat çekti.

Kazak suç örgütü lideri Arman Dikiy gözaltına alındı

'Vahşi Arman' lakaplı Arman Dikiy'in, sık sık Türkiye’yi ziyaret ettiği, burada bir süre yaşadığı ve Alaattin Çakıcı ile Sedat Peker gibi suç örgütü liderliği yapmış isimler ile görüntüler verdiği ortaya çıkmıştı. Görüntü verdiklerinden bir diğer isim de Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ydu.

Kazak suç örgütü lideri Arman Dikiy gözaltına alındı

BirGün gazetesi yazarı Bahadır Özgür’ün sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilerde Dikiy’e dair dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Kazakistan’dan Türkiye’ye uzanan 'suç ayağını' konu alan Özgür paylaşımında, Dikiy'in “Kazakistan organize suç dünyasının ‘yükselen yıldızı’ olduğu” yönündeki iddialara da değindi.

GULİ’YLE VE BAKAN’LA YANYANA

Özgür paylaşımında Dikiy’in, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile geçmişte fotoğraf paylaştığını belirterek, birçok cinayetin zanlısı olan ağustos 2020’de Antalya’da öldürülen ‘Lotu Guli’ lakaplı Azerbaycanlı mafya lideri Nadir Salifov ile ilişkisine de dikkat çekti.
Kazak suç örgütü lideri Arman Dikiy gözaltına alındı

Dikiy ile Türkiye’de öldürülen Guli’nin ilişkisini paylaştığı fotoğrafla anlatan Bahadır Özgür, “Süleyman Soylu'nun (İçişleri Bakanı) TRT ekranından, ‘En azılı mafya’ dediği; Peker'in ‘2018'de yakalandı ama Ağar bıraktırdı’ iddiasında bulunduğu, 2020'de Antalya'da öldürülen Guli'nin yakın dostuydu. İstanbul'da bol bol hatıra fotoları var. Bir de Boğaz'da kurşun ata ata yaptıkları yat gezisi” ifadelerine yer verdi.

Kazak suç örgütü lideri Arman Dikiy gözaltına alındı

"SEDAT PEKER DE ÇOK SEVER KENDİSİNİ"

Özgür'ün devam paylaşımında, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker ve Dikiy aynı karede yer alıyor. Özgür, paylaşımında, “Sedat Peker de çok sever kendisini. Bir kaftan hediye etmişlerdi. Peker yurtdışına çıkıp videolara başlayınca kaftan kime geçti peki? Elbette Alaattin Çakıcı'ya” dedi.
Kazak suç örgütü lideri Arman Dikiy gözaltına alındı

BİR DİĞER MAFYA LİDERİ: ALAATTİN ÇAKICI

Özgür, Dikiy'in bir diğer organize suç örgütü lideri olan Alaattin Çakıcı ile olan görüntülerini de paylaştı. Görüntülerde Dikiy'in, Sedat Peker’e hediye ettiği kaftanın bir benzerini de Çakıcı’ya hediye ettiği görülüyor. Fotoğrafları paylaşan Özgür, “2021'in Mart ayında Guli'nin kardeşi Nadir Salifov ile özel bir jetle Türkiye'ye gelip, kaftanı Çakıcı'ya hediye etmişlerdi” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Bahadır Özgür'ün paylaşımları sonrası 'Avrasya suç ağı' ile gündeme gelen ‘Vahşi Arman’ lakaplı Kazak suç örgütü lideri Arman Dikiy, Kazakistan’da gözaltına alındı. Dikiy’in Kazakistan’da protestoculara destek verdiği için gözaltına alındığı bildirildi.
Kazak suç örgütü lideri Arman Dikiy gözaltına alındı

'VAHŞİ ARMAN' GÖZALTINA ALINDI

Rus medyasında yer alan haberlere göre; Kazakistan’daki terörle mücadele ekipleri Dikiy’in gözaltına aldığını bildirdi. Dikiy’in protestolar sırasında sokağa çıktığı ve halka sokağa çıkma çağrısı yaptığı belirtildi. Haberde ayrıca, ‘suç elebaşı’ olarak nitelenen Dikiy hakkında, “Türkiye'ye odaklanmış ve yerel siyaset kurumuyla bağlı olduğu” ifadeleri kullanıldı.

Kazak kanalı ORDA, “Dikiy Arman olarak bilinen suç patronu Arman Dzhumageldiev'i gözaltına aldılar” dedi.


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