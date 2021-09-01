<p>CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. <strong>Kemal Kılıçdaroğlu</strong>, gündemdeki pek çok konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.<br></p>
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu, gündemdeki pek çok konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

<p>Ekonomik krizden, erken seçim talebine pek çok gündem maddesini değerlendiren CHP lideri, YouTube üzerinden yayınladığı videolar ve Twitter paylaşımlarıyla Türkiye'nin gündemine oturan iddialar ortaya atan organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında da konuştu.</p>
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Ekonomik krizden, erken seçim talebine pek çok gündem maddesini değerlendiren CHP lideri, YouTube üzerinden yayınladığı videolar ve Twitter paylaşımlarıyla Türkiye'nin gündemine oturan iddialar ortaya atan organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında da konuştu.

<p>Geçtiğimiz hafta Ankara'da Birleşik Arap Emirlikleri ile gerçekleştirilen görüşme için <strong>"Sedat Peker yüzünden"</strong> diyen Kemal Kılıçdaroğlu, <strong>"Erdoğan’ın söylemediği laf kalmadı, onların da bize söylemediği laf kalmadı. Sedat Peker malum açıklamaları yapıyordu. İşin içinde olduğu için isim, yer, zaman veriyor. Aksi olsaydı kanıtlayan deliller olurdu"</strong> ifadelerini kullandı.<br></p>
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Geçtiğimiz hafta Ankara'da Birleşik Arap Emirlikleri ile gerçekleştirilen görüşme için "Sedat Peker yüzünden" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan’ın söylemediği laf kalmadı, onların da bize söylemediği laf kalmadı. Sedat Peker malum açıklamaları yapıyordu. İşin içinde olduğu için isim, yer, zaman veriyor. Aksi olsaydı kanıtlayan deliller olurdu" ifadelerini kullandı.

<p>Devletlerin, şirket gibi yönetilemeyeceğini anlatan CHP lideri Kılıçdaroğlu, <strong>"Siz bütün bunları yerle yeksan ediyorsunuz"</strong> diye konuştu.<br></p>
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Devletlerin, şirket gibi yönetilemeyeceğini anlatan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Siz bütün bunları yerle yeksan ediyorsunuz" diye konuştu.

<p>Arap dünyasıyla kavgaya karşı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, <strong>"Herkesle kavgalı, bu Erdoğan'ın ayıbı"</strong> ifadelerini kullandı.<br></p>
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Arap dünyasıyla kavgaya karşı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Herkesle kavgalı, bu Erdoğan'ın ayıbı" ifadelerini kullandı.

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