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Geçtiğimiz hafta Ankara'da Birleşik Arap Emirlikleri ile gerçekleştirilen görüşme için "Sedat Peker yüzünden" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan’ın söylemediği laf kalmadı, onların da bize söylemediği laf kalmadı. Sedat Peker malum açıklamaları yapıyordu. İşin içinde olduğu için isim, yer, zaman veriyor. Aksi olsaydı kanıtlayan deliller olurdu" ifadelerini kullandı.

