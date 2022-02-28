Kiev’de sokağa çıkma yasağının ardından halk marketlere akın etti

Ukrayna hükümeti 3 gündür devam eden sokağa çıkma yasağını bu sabah sonlandırdı. Başkent sakinleri, bugün havanın güneşli olmasının da etkisiyle sokağa çıkarak temiz hava depolamaya çalıştı. Akşam 22.00’de yeniden başlayacak olan sokağa çıkma yasağı, yarın sabah 07.00’ye kadar devam edecek.