'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında tartışma yaratan menemen sorusu

YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Yıllardır tartışmalara sebep olan "Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı" sorusu, 'Kim Milyoner Olmak İster' ile bir kez daha gündem oldu. Yarışmacı, doğru cevap "Yumurta, soğan, yeşilbiber ve domatesle"yi bilemedi.

Mehmet Zeki Özhan, menemen sorusuna "Yumurta, yeşilbiber ve domatesle" yanıtını vererek, Milyoner'e veda etti. Özhan, yarışmadan iki bin TL kazandı.