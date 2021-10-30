'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında tartışma yaratan menemen sorusu
30 bin TL değerindeki ikinci baraj sorusuna kadar ulaşmaya hak kazanan Mehmet Zeki Özhan, 'seyirci', 'telefon' ve 'yüzde 50' joker haklarının hepsini kullandığı için zorlandı.
Kim Milyoner Olmak İster'e İzmir'den katılan Özhan, ikinci baraj sorusunda zorlandı. Daha önce sosyal medyada da büyük tartışmalara neden olan "Menemen" yemeği ile ilgili soruda kararsız kalan yarışmacı risk alarak soruya yanıt verdi.
YARIŞMAYA VEDA ETTİ
Yıllardır tartışmalara sebep olan "Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı" sorusu, 'Kim Milyoner Olmak İster' ile bir kez daha gündem oldu. Yarışmacı, doğru cevap "Yumurta, soğan, yeşilbiber ve domatesle"yi bilemedi.
Mehmet Zeki Özhan, menemen sorusuna "Yumurta, yeşilbiber ve domatesle" yanıtını vererek, Milyoner'e veda etti. Özhan, yarışmadan iki bin TL kazandı.
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