'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında tartışma yaratan menemen sorusu

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2021 Cumartesi, 17:32
<p>Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Atv'de ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının son bölümüne, 'menemen' sorusu damga vurdu.&nbsp;</p>

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Atv'de ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının son bölümüne, 'menemen' sorusu damga vurdu. 

<p>'Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Mehmet Zeki Özhan, kendisini herkesin 'Tolga' ismiyle tanıdığını söyledi. Dedelerinden kalan isimleri nüfus kağıdında taşıdığını ifade eden Özhan, 'Tolga' adını daha çok benimsediğini belirtti.<br></p>

'Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Mehmet Zeki Özhan, kendisini herkesin 'Tolga' ismiyle tanıdığını söyledi. Dedelerinden kalan isimleri nüfus kağıdında taşıdığını ifade eden Özhan, 'Tolga' adını daha çok benimsediğini belirtti.

<p>30 bin TL değerindeki ikinci baraj sorusuna kadar ulaşmaya hak kazanan Mehmet Zeki Özhan, 'seyirci', 'telefon' ve 'yüzde 50' joker haklarının hepsini kullandığı için zorlandı.<br></p><p>Kim Milyoner Olmak İster'e İzmir'den katılan Özhan, ikinci baraj sorusunda zorlandı. Daha önce sosyal medyada da büyük tartışmalara neden olan "Menemen" yemeği ile ilgili soruda kararsız kalan yarışmacı risk alarak soruya yanıt verdi.&nbsp;</p>

30 bin TL değerindeki ikinci baraj sorusuna kadar ulaşmaya hak kazanan Mehmet Zeki Özhan, 'seyirci', 'telefon' ve 'yüzde 50' joker haklarının hepsini kullandığı için zorlandı.

Kim Milyoner Olmak İster'e İzmir'den katılan Özhan, ikinci baraj sorusunda zorlandı. Daha önce sosyal medyada da büyük tartışmalara neden olan "Menemen" yemeği ile ilgili soruda kararsız kalan yarışmacı risk alarak soruya yanıt verdi. 

<p><strong>İşte yarışmacıyı zorlayan menemen sorusu:</strong></p><p>Menemen"in TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımında 'yapılan bir yemek' ifadesinden önce tam olarak hangisi yazar?</p><p>a- Yumurta ve domatesle</p><p>b- Yumurta, kaşar peyniri ve domatesle</p><p>c- Yumurta, yeşilbiber ve domatesle</p><p>d- Yumurta, soğan, yeşilbiber ve domatesle</p>

İşte yarışmacıyı zorlayan menemen sorusu:

Menemen"in TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımında 'yapılan bir yemek' ifadesinden önce tam olarak hangisi yazar?

a- Yumurta ve domatesle

b- Yumurta, kaşar peyniri ve domatesle

c- Yumurta, yeşilbiber ve domatesle

d- Yumurta, soğan, yeşilbiber ve domatesle

<p><strong>YARIŞMAYA VEDA ETTİ</strong></p><p>Yıllardır tartışmalara sebep olan "Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı" sorusu, 'Kim Milyoner Olmak İster' ile bir kez daha gündem oldu. Yarışmacı, doğru cevap "Yumurta, soğan, yeşilbiber ve domatesle"yi bilemedi.</p><p>Mehmet Zeki Özhan, menemen sorusuna "Yumurta, yeşilbiber ve domatesle" yanıtını vererek, Milyoner'e veda etti. Özhan, yarışmadan iki bin TL kazandı.</p>

YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Yıllardır tartışmalara sebep olan "Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı" sorusu, 'Kim Milyoner Olmak İster' ile bir kez daha gündem oldu. Yarışmacı, doğru cevap "Yumurta, soğan, yeşilbiber ve domatesle"yi bilemedi.

Mehmet Zeki Özhan, menemen sorusuna "Yumurta, yeşilbiber ve domatesle" yanıtını vererek, Milyoner'e veda etti. Özhan, yarışmadan iki bin TL kazandı.

<p><strong>"TARTIŞMALI KONU NOKTALANDI"</strong></p><p>Özhan, yanlış cevap sonrası "O tartışmalı konu demek ki gerçekten bir yerde noktalandı. Biz soğansız menemene alışığız, İzmir'de de hep öyle yapılır. Demek ki onların bir bildiği varmış" açıklamasını yaptı.</p>

"TARTIŞMALI KONU NOKTALANDI"

Özhan, yanlış cevap sonrası "O tartışmalı konu demek ki gerçekten bir yerde noktalandı. Biz soğansız menemene alışığız, İzmir'de de hep öyle yapılır. Demek ki onların bir bildiği varmış" açıklamasını yaptı.


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