Metroda kitap okuduğu için aşağılanmıştı: Ali Uçar, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı

16 Ekim 2021 Cumartesi, 10:50

Yaklaşık 6 yıl önce İzban'da bir metroda kitap okuyan Ali Uçar'ın gizlice fotoğrafını çeken vatandaş “Entel olacağım, kız tavlayacağım diye kendini yırtan izban kekosu, terliklerine bayıldım” ifadelerini kullanmıştı.

Yapılan bu paylaşım tepki çekmiş sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.

DESTEK YAĞMIŞTI

İnşaattaki işinden evine dönerken izinsiz fotoğrafı çekilen Ali Uçar'a çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaptıkları paylaşımlarla destek vermişti. Fakat o skandal paylaşım bugün bile hafızalardan silinmedi.



Ali Uçar, bu olaydan yıllar sonra, 'Kitap Dokununca Yüreğe' isimli bir roman çıkardı. ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak ister yarışmasına da katılan Ali Uçar, yarışmanın dün akşam ekrana gelen bölümünde yarıştı.

MFÖ SORUSUNDA ELENDİ

Yarışmada kendisine sorulan "MFÖ adlı müzik grubunu oluşturan üç üyenin yaşlıdan gence doğru sıralaması nasıldır?" sorusuna, C şıkkı 'Özkan, Fuat, Mazhar' cevabını veren Uçar, doğru cevabın A şıkkı, 'Fuat, Mazhar, Özkan' olması üzerinde elendi.