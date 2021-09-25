Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken diyalog
Kim Milyoner Olmak İster'de ailesinin şekerci ve çikolatacı olduğunu söyleyen yarışmacı ilk soruda elendi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sözleri dikkat çekti.
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni sezon ilk bölümüne ailesinin şekerlemeci olduğunu söyleyen Murat Serkan Besler isimli yarışmacı damga vurdu.
Yarışmacının ilk soruda karşısına, "Hangisi tatlıcılarda bulunabilecek ürünlerden birinin adıdır?" sorusu çıktı.
Yarışmacı soruya 'sıcak keşkül' cevabını verdi ve daha ilk soruda elendi. Stüdyodakiler cevap sonrası büyük şaşkınlık yaşayarak ödül alamadı.
Elenen yarışmacıya ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu bir nasihatte bulunarak, "İnsan bildiği yerden çok yanılırmış" diye konuştu.
PARA AĞACI DEĞİŞTİ
'Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi.
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