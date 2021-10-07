Aşı olmayan NBA oyuncuları, Kanada'da hapis cezasıyla karşı karşıya

07 Ekim 2021 Perşembe, 15:23

NBA, COVID-19'a karşı aşı olmamış oyuncuları, Kanada'nın katı karantina yasaları konusunda uyardı.

The Athletic'in haberine göre, NBA'in Toronto Raptors ile deplasmanda karşılaşacak aşısız oyuncular, Kanada'nın katı karantina kurallarına tabi tutulacakları ve ihlalde bulunanlara da para cezası ve hapis cezası verileceği konusunda uyarıldı.

Aynı habere göre, Kanada Karantina Yasasını ihlal edenlerin altı aya kadar hapis ve 750 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya kalacaklar.

Raptors'ın 2020-21 sezonunda Florida'nın Tampa kentinde oynadıktan sonra geri dönüşünü kolaylaştırmak için, Kanada hükümeti, hem aşılı hem de aşısız NBA oyuncularının zorunlu 14 günlük karantina süresine tabi olmaksızın ülkeye girmesine izin vermişti.

Tüm oyuncuların, Kanada'ya girmeden önce COVID-19 testlerinin yine de negatif çıkması gerekecek. Ancak, ülkeye girdikten sonra aşılanmamış NBA oyuncularının, Scotiabank Arena'daki maçlar ve antrenmanlar dışında takımlarının otelinde kalmaları gerekecek.