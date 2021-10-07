Premier Lig'in yıldız isimlerinden Yves Bissouma, gözaltına alındı

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2021 Perşembe, 13:56
<p>Premier Lig ekiplerinden Brighton &amp; Hove Albion forması giyen Yves Bissouma, polisler tarafından gözaltına alındı.</p>

Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion forması giyen Yves Bissouma, polisler tarafından gözaltına alındı.

<p>The Sun'da yer alan habere göre arkadaşları ile bir gece kulübüne giden futbolcunun, polisler tarafından kelepçelenerek mekandan çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.</p>

The Sun'da yer alan habere göre arkadaşları ile bir gece kulübüne giden futbolcunun, polisler tarafından kelepçelenerek mekandan çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.

<p>25 yaşındaki orta saha oyuncusunun henüz neden gözaltına alındığı bilinmiyor.</p>

25 yaşındaki orta saha oyuncusunun henüz neden gözaltına alındığı bilinmiyor.

<p>Olay yerinde olan bir görgü tanığı, futbolcunun gözaltına alındığı anları şu sözlerle anlattı:</p><p>"Kulüp çok kalabalıktı. İnsanlar Bissouma'yı kulüpte görünce çok şaşırdı. Şu anda Brighton'ın en iyi oyuncusu, bu yüzden kesinlikle insanların gözünden kaçmadı. Daha sonra kelepçelerle kulübün dışına götürüldüğünü görünce daha da şok oldular."</p>

Olay yerinde olan bir görgü tanığı, futbolcunun gözaltına alındığı anları şu sözlerle anlattı:

"Kulüp çok kalabalıktı. İnsanlar Bissouma'yı kulüpte görünce çok şaşırdı. Şu anda Brighton'ın en iyi oyuncusu, bu yüzden kesinlikle insanların gözünden kaçmadı. Daha sonra kelepçelerle kulübün dışına götürüldüğünü görünce daha da şok oldular."

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