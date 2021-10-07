Premier Lig'in yıldız isimlerinden Yves Bissouma, gözaltına alındı
Olay yerinde olan bir görgü tanığı, futbolcunun gözaltına alındığı anları şu sözlerle anlattı:
"Kulüp çok kalabalıktı. İnsanlar Bissouma'yı kulüpte görünce çok şaşırdı. Şu anda Brighton'ın en iyi oyuncusu, bu yüzden kesinlikle insanların gözünden kaçmadı. Daha sonra kelepçelerle kulübün dışına götürüldüğünü görünce daha da şok oldular."
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