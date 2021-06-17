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Şarkıcı ve besteci Kıraç, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın Galler'e yenildiği maç sonrası, dün akşam bir özür mesajı yayımladı. Milli Takım için bestelediği 'Haydi' adlı şarkısıyla eleştirilen müzisyen, sosyal medyadan yaptığı kinayeli paylaşımda, takımın başarısızlığından kendisini sorumlu tuttu.
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