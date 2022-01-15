e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir!

Birçok devlet hizmetinin yurttaşlara elektronik ortamda verilmesini sağlayan e-Devlet uygulamasının bilinmeyen bir özelliğinin daha olduğu konuşuluyor.

Yapılan duyuruya göre bazı yurttaşların e-Devlet sistemi üzerinde birikmiş parası olabileceği söylendi.

Peki, sistemde birikmiş paranız olup olmadığı bilgisine nereden ulaşabilirsiniz? İşte tüm detaylar...

