e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir!

cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2022 Cumartesi, 13:27
e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir!

Birçok devlet hizmetinin yurttaşlara elektronik ortamda verilmesini sağlayan e-Devlet uygulamasının bilinmeyen bir özelliğinin daha olduğu konuşuluyor.

Yapılan duyuruya göre bazı yurttaşların e-Devlet sistemi üzerinde birikmiş  parası olabileceği söylendi.

Peki, sistemde birikmiş paranız olup olmadığı bilgisine nereden ulaşabilirsiniz? İşte tüm detaylar...

e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir!

Çoğu insanın bilmediği bu bilgi aslında kademeli olarak işyerlerinde zorunlu kılınan Bireysel Emeklilik Sistemi olarak bilinen BES ile ilgili.Tüm sigortalı çalışanların zorunlu katıldığı Bireysel Emeklilik Sistemi çoğu yurttaş tarafından unutulsa da sistemde para birikmeye devam ediyor.

e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir!

SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bireysel emeklilik bakiyenizi sorgulamak için e devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama motoruna “takasbank” yazmalısınız. En üstte açılan sekmeye tıkladığınızda sistemde birikmiş paranız olup olmadığını görebilirsiniz.

e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir!

Yurttaşlardan bazılarının sisteminde birikmiş bir para gözükürken bazılarında bakiye olmadığı dile getirildi.

Eğer sistemde para olan yurttaşlardan iseniz sistemde gözüken sigorta şirketini arayarak sistemde yazan birikmiş paranızı alabilir ya da biriktirmeye devam edebilirsiniz.


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