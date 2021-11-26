Emniyet'ten 'e-Devlet' uyarısı: Herkes dikkat etsin!
Gaziantep’te bir vatandaşın e-Devlet şifresini çalan dolandırıcılar dublör kullanıp yurttaşın arsasını satmaya çalışırken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son yılların en ilginç operasyonuna imza attı.
F.D. isimli vatandaşın e-Devlet şifresini ele geçiren 4 şahıs, F.D.'nin e-Devlet sistemini kullanmasını önlemek için sistemi kendi cep telefonlarına tanımladılar. F.D.'ye benzeyen bir dublör de kullanan şahıslar, F.D.'ye ait 5 buçuk dönüm arsayı satmak amacıyla Şahinbey Tapu Dairesine gitti. Dolandırıcılar, satış işlemlerinin yapıldığı esnada polisin düzenlediği operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, dolandırıcıların arsa satışı için bir kişiden de 100 bin lira kaparo aldıkları belirlendi.
E-DEVLET ŞİFRESİ UYARISI
Yaşanan dolandırıcılık olayının ardından yazılı açıklama yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, e-Devlet şifresinin önemine dikkat çekerek, dolandırıcılık olaylarına karşın şüpheli bir olay yaşanması halinde vatandaşların derhal 112 Acil Çağrı Merkezine başvurmaları ya da en yakın kolluk birimine gelerek ihbarda bulunmaları gerektiğini hatırlattı.
Video Haberler
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlıktan Müslüme'nin ölümüne ilişkin açıklama
- Hasan Yağal'dan skandal savunma!
- Trabzon'da 'Geçinemiyoruz' eylemi
- 'Cumhur'u harekete geçirecek sonuç
- Ankara'da ekmeğe büyük zam
- Reuters'tan çarpıcı Türkiye analizi
- Ekmek fiyatı tavsiyesi veren Sayan baltayı taşa vurdu!
- Gökhan Özoğuz'dan 'Müslüme' isyanı
- Erdoğan'dan yeni 'faiz' açıklaması
- Dünya Sağlık Örgütü'nden 'süper varyant' açıklaması