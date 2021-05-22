<p>Son dönemde Türkiye’nin uyuşturucu trafiğinde üst sıralarda olduğuna dair açıklamalar yapılıyor. Yapılan operasyonlar sonucunda ise tonlarca uyuşturucuya rastlanıyor.</p><p>Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Twitter hesabından “Kokain Rotası” başlıklı bir tablo yayımladı.</p>
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Son dönemde Türkiye’nin uyuşturucu trafiğinde üst sıralarda olduğuna dair açıklamalar yapılıyor. Yapılan operasyonlar sonucunda ise tonlarca uyuşturucuya rastlanıyor.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Twitter hesabından “Kokain Rotası” başlıklı bir tablo yayımladı.

<p>Narkotik’in yaptığı paylaşıma göre özellikle kokainin merkezinin son 5 yılda Türkiye olduğu anlaşıldı.</p><p>Narkotik, “Güney Amerika’dan sevk edilen kokain maddesi bakımından, Türkiye üzerinden Avrupa ve Asya’ya doğru yeni bir rota oluşmuştur” açıklamasını yaparken, bir de harita paylaşıldı.</p>
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Narkotik’in yaptığı paylaşıma göre özellikle kokainin merkezinin son 5 yılda Türkiye olduğu anlaşıldı.

Narkotik, “Güney Amerika’dan sevk edilen kokain maddesi bakımından, Türkiye üzerinden Avrupa ve Asya’ya doğru yeni bir rota oluşmuştur” açıklamasını yaparken, bir de harita paylaşıldı.

<p>En çok kullanılan yol; Afganistan-İran-Türkiye-Balkanlar güzergâhı olurken Kolombiya ve Güney Amerika’dan gelen uyuşturucular da Türkiye üzerinden dağılıyor.<br></p>
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En çok kullanılan yol; Afganistan-İran-Türkiye-Balkanlar güzergâhı olurken Kolombiya ve Güney Amerika’dan gelen uyuşturucular da Türkiye üzerinden dağılıyor.

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