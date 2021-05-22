2

Narkotik’in yaptığı paylaşıma göre özellikle kokainin merkezinin son 5 yılda Türkiye olduğu anlaşıldı.

Narkotik, “Güney Amerika’dan sevk edilen kokain maddesi bakımından, Türkiye üzerinden Avrupa ve Asya’ya doğru yeni bir rota oluşmuştur” açıklamasını yaparken, bir de harita paylaşıldı.