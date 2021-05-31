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HATA SONRASI BULUNDU

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, araştırmacılar 'sıfırıncı hasta'yı Çinli yetkililerin yaptığı bir hata sonrası bulabildi.

İddiaya göre, hastanın Zhuodaoquan Caddesi'nde yaşadığını gösteren ekran görüntüsü Çin tıp dergisine yanlışlıkla gönderildi.

Söz konusu cadde, Vuhan'ın merkezi test laboratuvarlarına ve virüsün şehrin 11 milyon nüfusu arasında yayılmasında çok önemli bir rol oynadığı düşünülen metro ağına oldukça yakın olması dikkatlerden kaçmadı.

Ancak söz konusu iddia ne araştırma ekibi ne de Çin tarafından kabul edilmedi.