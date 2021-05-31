Dünya genelinde 3.5 milyondan fazla insanın yaşamını yitirmesine neden olan virüs ile ilgili çok konuşulacak bir iddia daha geldi.
İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, bilim insanları, koronavirüse yakalanan ilk kişi olabilecek bir aday belirlemeyi başardı.
Araştırmacılar 'sıfırıncı hasta' olarak tabir edilen kişiyi tespit ettiklerini açıkladı.
HATA SONRASI BULUNDU
İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, araştırmacılar 'sıfırıncı hasta'yı Çinli yetkililerin yaptığı bir hata sonrası bulabildi.
İddiaya göre, hastanın Zhuodaoquan Caddesi'nde yaşadığını gösteren ekran görüntüsü Çin tıp dergisine yanlışlıkla gönderildi.
Söz konusu cadde, Vuhan'ın merkezi test laboratuvarlarına ve virüsün şehrin 11 milyon nüfusu arasında yayılmasında çok önemli bir rol oynadığı düşünülen metro ağına oldukça yakın olması dikkatlerden kaçmadı.
Ancak söz konusu iddia ne araştırma ekibi ne de Çin tarafından kabul edilmedi.
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