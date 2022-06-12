Koruyucu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Koruyucu, orijinal ismiyle Machine Gun Preacher, Marc Forster tarafından yönetilen ve Gerard Butler, Michelle Monaghan ve Michael Shannon'ın başrolünde olduğu 2011 Amerikan biyografik aksiyon drama filmi. Eski bir çete bisikletçisi ve vaiz olan Sam Childers'ın hikayesini ve Sudan Halk Kurtuluş Ordusu (SPLA) ile işbirliği içinde, Güney Sudan'ın çocuklarını Joseph Kony'nin Lord'un Direniş Ordusu'nun (LRA) vahşetinden koruma çabalarını anlatıyor. Jason Keller'ın senaryosu, Childers'ın Another Man's War adlı kitabından ve Ian Urbina'nın Vanity Fair makalesi "Get Kony"'den uyarlandı.
Filmin prömiyeri 2011 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapıldı ve 23 Eylül 2011'de Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girdi.
İşte Koruyucu filmi hakkında tüm ayrıntılar...
KORUYUCU FİLMİ KONUSU NEDİR?
Birkaç yıl önce, Pennsylvania'dan alkolik, uyuşturucu kullanan bir motorcu olan Sam Childers hapisten çıkar ve karısı Lynn'in Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul ettikten sonra striptizcilik işini bıraktığını öğrenir. Kararı karşısında şaşkına dönmüş, suç ve parti arkadaşı Donnie ile eroin yaptığı bir hayata geri döner ve bir gece neredeyse bir serseriyi öldürür. Bu kötü deneyimle sarsılan Sam, vaftiz edildiği ve kurtuluşun teklif edildiği Lynn ile kiliseye gider.
Hayata yeni bir bakış açısıyla yaklaşan Sam, bir inşaat işçisi olarak istikrarlı bir iş bulur ve daha sonra kendi şirketini kurar. Donnie'nin ayık olmasına yardım eder ve mülteciler için evler inşa etmek üzere Uganda'ya misyonerlik gezisine çıkar. Oradayken, grubunu izleyen SPLA askerlerinden biri olan Deng'den kendisini Sudan'ı görmesi için kuzeye götürmesini ister. Deng onu bir savaş bölgesi olduğu konusunda uyarır, ancak Sam yine de gitmek ister. Tıbbi bir çadırda, bir kadın doktor Sam'den, Joseph Kony'nin LRA isyancıları tarafından yeni dudakları kesilen bir kadının taşınmasına yardım etmesini ister.
O gece Sam, evde kalmaktan daha güvenli olduğu için köylerinden gelen çok sayıda çocuğun mülteci kampında yerlerde açık havada uyumasına tanık olur. Sam, uyumak için kendisinin ve Deng'in odasına sığabilecek kadarını getirir. Ertesi gün Deng, Sam'i LRA tarafından saldırıya uğrayan bir köye götürür ve Sam bir çocuğun mayın yüzünden öldüğünü görür.
Yolculukla travma geçiren ve değişen Sam, Tanrı'dan kendisine hem kendi mahallesinde kimseyi geri çevirmeyecek bir kilise hem de Güney Sudan'da bir yetimhane inşa etmesini söyleyen bir "vizyon" alır. Kilise inşa edildikten sonra vaaz vermeye başlar ve sonra yetimhaneyi inşa etmek için Afrika'ya döner. İnşaat sırasında, LRA saldırısı her şeyi yok eder. Sam, Lynn'i arayıp ne olduğunu ve pes ettiğini söyler ama Lynn bunun Tanrı'nın bir sınavı olduğunu ve yeniden inşa etmeye başlaması gerektiğini söyler. Yetimhane tamamlandıktan sonra, oraya getirilen genç bir kız yaraları nedeniyle ölür ve Sam'in çocuk askerler de dahil olmak üzere çocukları LRA'dan kurtarmak için silahlı baskınlar başlatmasına neden olur.
Evde, Sam ailesine ve onların küçük sorunlarına karşı giderek anlayışsızlaşır, vaazları daha da sinirlenir ve tek odak noktası Afrika'daki çalışmalarını finanse etmek için para toplamak olur. Sudan'da, Kony'nin başına bir ödül koyması ve SPLA lideri John Garang'ın Sam katılmamasına rağmen onu yaklaşan barış görüşmelerine davet etmesiyle bir etki yaratmaya başlar. Bir gece, o ve bazı SPLA askerleri, LRA tarafından yolda saldırıya uğrar. Saldırganları kovaladıktan sonra, bölgeyi ararlar ve bir hendekte saklanan büyük bir çocuk grubu bulurlar. Bütün çocukları bir seferde yetimhaneye götüremezler ve geride bıraktıkları çocukları için döndüklerinde bir yığın yanmış ceset bulurlar. Bunun gibi olaylar, Donnie'nin Sam'in ona bağırması ve ayıklığını bozmasından sonra aşırı dozdan ölmesiyle birlikte Sam'i Tanrı'dan uzaklaştırır ve daha da umutsuzluğa sürükler. İnşaat şirketini satar ve Sudan'a geri döner, ancak değişen tavrı, adamlarının artık savaşta onlara liderlik etmesi için ona güvenmemesine neden olur.
Filmin başında annesini öldürmek zorunda bırakılmış ve daha sonra yetimhanede kalan çocuk William, Sam'e hikayesini anlatır ve Sam'e, eğer nefretle dolarlarsa kavgalarının zaten kaybedildiğini hatırlatır. İnancı ve amacı yeniden canlanan Sam, yetimhanedeki çocuklarla oynamaya başlar ve kızını onu sevdiğini söylemesi için arar. Daha sonra, bazı SPLA askerleriyle dışarı çıkar ve LRA tarafından kaçırılan bir çocuk kervanını kurtarır. Yine herkesi tek seferde yetimhaneye götürmek için yeterli alanı olmaz ama bu sefer Sam ve birkaç asker kalan çocukları korumak için kalır.
Video Haberler
- Tek kadın motosikletli ATT'si vakaya 3 dakikada ulaşıyor
- Beylikdüzü'nde yangın
- Kocaeli'de denizde kadın cesedi bulundu
- Göle dönen caddede balık tutmaya çalıştı
- İstanbul Avcılar'da çakmakla oyun dubleks evi yaktı
- Kadıköy D-100 yolunda kaza: 2 araç çarpıştı
- Atandığı köy okulunda öğrencilerin hayatını değiştirdi
- Ukrayna meclis üyesi toplu mezarların videosunu paylaştı
- Lunaparkta salıncak koptu: Kurtarma çalışmaları sürüyor
- Baz istasyonundan 'kablo' hırsızlığı: Kameraya yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP ilçe gençlik kolları yöneticisi hayatını kaybetti
- Ankara'da alarm:Yağış şiddetini arttırdı, bir kişi kayıp
- Ünlü televizyoncu kangren oldu
- Son iki ayda 4 öğrenci intihar etti
- 'Geç kardeşim, geç onları'
- 'Erken seçim sinyali' yorumu
- Helikopter kazasından bir trajedi daha
- 'Kur şoku başladı'
- Kaftancıoğlu'ndan ilk tepki
- THY'deki kadrolaşma ilanda ortaya çıktı