Koruyucu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

KORUYUCU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Birkaç yıl önce, Pennsylvania'dan alkolik, uyuşturucu kullanan bir motorcu olan Sam Childers hapisten çıkar ve karısı Lynn'in Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul ettikten sonra striptizcilik işini bıraktığını öğrenir. Kararı karşısında şaşkına dönmüş, suç ve parti arkadaşı Donnie ile eroin yaptığı bir hayata geri döner ve bir gece neredeyse bir serseriyi öldürür. Bu kötü deneyimle sarsılan Sam, vaftiz edildiği ve kurtuluşun teklif edildiği Lynn ile kiliseye gider.

Hayata yeni bir bakış açısıyla yaklaşan Sam, bir inşaat işçisi olarak istikrarlı bir iş bulur ve daha sonra kendi şirketini kurar. Donnie'nin ayık olmasına yardım eder ve mülteciler için evler inşa etmek üzere Uganda'ya misyonerlik gezisine çıkar. Oradayken, grubunu izleyen SPLA askerlerinden biri olan Deng'den kendisini Sudan'ı görmesi için kuzeye götürmesini ister. Deng onu bir savaş bölgesi olduğu konusunda uyarır, ancak Sam yine de gitmek ister. Tıbbi bir çadırda, bir kadın doktor Sam'den, Joseph Kony'nin LRA isyancıları tarafından yeni dudakları kesilen bir kadının taşınmasına yardım etmesini ister.