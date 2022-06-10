Kaçış Planı filmi konusu nedir? Kaçış Planı oyuncuları kimler?

Suçsuz ve masum olduğunu kanıtlayamayan Lara mahkemece suçlu bulunur ve hüküm giyer. Fakat John tüm kalbiyle eşinin suçsuz olduğuna inanıyordur. Lara'nın hapishanede olduğu zamanlarda John tek oğullarıyla ilgilenir, aynı zamanda da okulda ders verir. Fakat John'un asıl amacı eşini işlemediği bir suç yüzünden girdiği hapishaneden çıkarmaktır. Neye mal olursa olsun bunu başarmak ister.