Kaçış Planı filmi konusu nedir? Kaçış Planı oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2022 Cuma, 15:03
<p><strong>Kaçış Planı,</strong> orijinal ismiyle <strong>The Next Three Days,</strong> <strong>Paul Haggis</strong> tarafından yazılıp yönetilen, başrollerini <strong>Russell Crowe</strong> ve<strong> Elizabeth Banks'in</strong> paylaştığı 2010 Amerikan aksiyon gerilim filmidir. 19 Kasım 2010'da Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime giren film, Pittsburg'da çekildi. <strong>Fred Cavayé</strong> ve<strong> Guillaume Lemans'ın</strong> 2008 Fransız filmi "<strong>Pour elle</strong>"in (Her Şey İçin) yeniden çevrimi olma özelliği taşıyor.</p> <p>İşte Kaçış Planı filmi hakkında tüm ayrıntılar...</p>

Kaçış Planı, orijinal ismiyle The Next Three Days, Paul Haggis tarafından yazılıp yönetilen, başrollerini Russell Crowe ve Elizabeth Banks'in paylaştığı 2010 Amerikan aksiyon gerilim filmidir. 19 Kasım 2010'da Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime giren film, Pittsburg'da çekildi. Fred Cavayé ve Guillaume Lemans'ın 2008 Fransız filmi "Pour elle"in (Her Şey İçin) yeniden çevrimi olma özelliği taşıyor.

İşte Kaçış Planı filmi hakkında tüm ayrıntılar...

<p><strong>KAÇIŞ PLANI FİLM KONUSU</strong></p> <p>Mutlu ve sorunsuz bir evliliğe sahip John ve Lara çiftinin hayatı, Lara'nın bir cinayet soruşturması nedeniyle tutuklanmasından sonra karmakarışık bir hal alır.</p>

KAÇIŞ PLANI FİLM KONUSU

Mutlu ve sorunsuz bir evliliğe sahip John ve Lara çiftinin hayatı, Lara'nın bir cinayet soruşturması nedeniyle tutuklanmasından sonra karmakarışık bir hal alır.

<p>Suçsuz ve masum olduğunu kanıtlayamayan Lara mahkemece suçlu bulunur ve hüküm giyer. Fakat John tüm kalbiyle eşinin suçsuz olduğuna inanıyordur. Lara'nın hapishanede olduğu zamanlarda John tek oğullarıyla ilgilenir, aynı zamanda da okulda ders verir. Fakat John'un asıl amacı eşini işlemediği bir suç yüzünden girdiği hapishaneden çıkarmaktır. Neye mal olursa olsun bunu başarmak ister.</p>

Suçsuz ve masum olduğunu kanıtlayamayan Lara mahkemece suçlu bulunur ve hüküm giyer. Fakat John tüm kalbiyle eşinin suçsuz olduğuna inanıyordur. Lara'nın hapishanede olduğu zamanlarda John tek oğullarıyla ilgilenir, aynı zamanda da okulda ders verir. Fakat John'un asıl amacı eşini işlemediği bir suç yüzünden girdiği hapishaneden çıkarmaktır. Neye mal olursa olsun bunu başarmak ister.

<p>Aradan geçen 3 senenin ardından mahkeme Lara'nın suçlu olduğu yönünde karar verir. Her şeyin bittiğini düşünen Lara hayatına son vermeyi düşünürken John da yapılacak tek bir şey kaldığına kanaat getirir; o da Lara'yı hapishaneden kaçırmaktır.</p>

Aradan geçen 3 senenin ardından mahkeme Lara'nın suçlu olduğu yönünde karar verir. Her şeyin bittiğini düşünen Lara hayatına son vermeyi düşünürken John da yapılacak tek bir şey kaldığına kanaat getirir; o da Lara'yı hapishaneden kaçırmaktır.

<p><strong>OYUNCULAR</strong></p> <p>* Russell Crowe</p> <p>* Elizabeth Banks</p> <p>* Brian Dennehy</p>

OYUNCULAR

* Russell Crowe

* Elizabeth Banks

* Brian Dennehy

<p>* Lennie James</p> <p>* Olivia Wilde</p> <p>* Ty Simpkins</p> <p>* Helen Carey</p>

* Lennie James

* Olivia Wilde

* Ty Simpkins

* Helen Carey

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