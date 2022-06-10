Kaçış Planı filmi konusu nedir? Kaçış Planı oyuncuları kimler?
Kaçış Planı, orijinal ismiyle The Next Three Days, Paul Haggis tarafından yazılıp yönetilen, başrollerini Russell Crowe ve Elizabeth Banks'in paylaştığı 2010 Amerikan aksiyon gerilim filmidir. 19 Kasım 2010'da Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime giren film, Pittsburg'da çekildi. Fred Cavayé ve Guillaume Lemans'ın 2008 Fransız filmi "Pour elle"in (Her Şey İçin) yeniden çevrimi olma özelliği taşıyor.
İşte Kaçış Planı filmi hakkında tüm ayrıntılar...
Suçsuz ve masum olduğunu kanıtlayamayan Lara mahkemece suçlu bulunur ve hüküm giyer. Fakat John tüm kalbiyle eşinin suçsuz olduğuna inanıyordur. Lara'nın hapishanede olduğu zamanlarda John tek oğullarıyla ilgilenir, aynı zamanda da okulda ders verir. Fakat John'un asıl amacı eşini işlemediği bir suç yüzünden girdiği hapishaneden çıkarmaktır. Neye mal olursa olsun bunu başarmak ister.
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