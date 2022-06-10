Tünel filmi konusu nedir? Tünel filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2022 Cuma, 16:55
<p><strong>Tünel</strong> (Norveççe orijinal ismi Tunnelen),<strong> Pål Øie</strong> tarafından yönetilen 2019 Norveç afet gerilim filmidir. Film, <strong>Thorbjørn Harr</strong> tarafından canlandırılan buldozer sürücüsü Svein'i 9 kilometre uzunluğundaki bir karayolu tünelinde yangın sırasında takip ediyor.</p> <p>İşte Tünel filmi hakkında tüm ayrıntılar...</p>

Tünel (Norveççe orijinal ismi Tunnelen), Pål Øie tarafından yönetilen 2019 Norveç afet gerilim filmidir. Film, Thorbjørn Harr tarafından canlandırılan buldozer sürücüsü Svein'i 9 kilometre uzunluğundaki bir karayolu tünelinde yangın sırasında takip ediyor.

İşte Tünel filmi hakkında tüm ayrıntılar...

<p>Tünel, 2019 Kanon Ödülleri'nde Seyirci Ödülünü kazandı ve aynı zamanda En İyi Yapımcı (John Einar Hagen ve Einar Loftesnes) ve En İyi Ses Tasarımı (Hugo Ekornes) kategorisinde aday gösterildi. Amanda Ödülü 2020 sırasında Ingvild Holthe Bygdnes, film için En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.</p>

Tünel, 2019 Kanon Ödülleri'nde Seyirci Ödülünü kazandı ve aynı zamanda En İyi Yapımcı (John Einar Hagen ve Einar Loftesnes) ve En İyi Ses Tasarımı (Hugo Ekornes) kategorisinde aday gösterildi. Amanda Ödülü 2020 sırasında Ingvild Holthe Bygdnes, film için En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

<p><strong>TÜNEL FİLMİ KONUSU NEDİR?</strong></p> <p>Noel'de bir tanker kamyonu Norveç tüneline düşerek büyük bir yangının çıkmasına neden olur. Gönüllü itfaiyeci Stein Berge'nin kızı Elise, tünelde diğer birçok insanla birlikte mahsur kalır. Şimdi Stein ve meslektaşları herkesi kurtarmaya çalışacaktır.</p>

TÜNEL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Noel'de bir tanker kamyonu Norveç tüneline düşerek büyük bir yangının çıkmasına neden olur. Gönüllü itfaiyeci Stein Berge'nin kızı Elise, tünelde diğer birçok insanla birlikte mahsur kalır. Şimdi Stein ve meslektaşları herkesi kurtarmaya çalışacaktır.

<p><strong>OYUNCULAR</strong></p> <p>* Thorbjørn Harr </p> <p>* Ylva Lyng Fuglerud </p> <p>* Lisa Carlehed</p> <p>* Ingvild Holthe Bygdnes </p> <p>* Mikkel Bratt Silset </p> <p>* Per Egil Aske </p> <p>* Jan Gunnar Røise </p> <p>* Silje Breivik </p>

OYUNCULAR

* Thorbjørn Harr 

* Ylva Lyng Fuglerud 

* Lisa Carlehed

* Ingvild Holthe Bygdnes 

* Mikkel Bratt Silset 

* Per Egil Aske 

* Jan Gunnar Røise 

* Silje Breivik 

<p>İnceleme ve değerlendirme sitesi<strong> Rotten Tomatoes'a</strong> göre, eleştirmenlerin %65'i filme 20 incelemeye göre 6/10 ortalama puanla olumlu bir eleştiri verdi.</p>

İnceleme ve değerlendirme sitesi Rotten Tomatoes'a göre, eleştirmenlerin %65'i filme 20 incelemeye göre 6/10 ortalama puanla olumlu bir eleştiri verdi.

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