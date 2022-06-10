Tünel filmi konusu nedir? Tünel filmi oyuncuları kimler?
Tünel (Norveççe orijinal ismi Tunnelen), Pål Øie tarafından yönetilen 2019 Norveç afet gerilim filmidir. Film, Thorbjørn Harr tarafından canlandırılan buldozer sürücüsü Svein'i 9 kilometre uzunluğundaki bir karayolu tünelinde yangın sırasında takip ediyor.
İşte Tünel filmi hakkında tüm ayrıntılar...
Tünel, 2019 Kanon Ödülleri'nde Seyirci Ödülünü kazandı ve aynı zamanda En İyi Yapımcı (John Einar Hagen ve Einar Loftesnes) ve En İyi Ses Tasarımı (Hugo Ekornes) kategorisinde aday gösterildi. Amanda Ödülü 2020 sırasında Ingvild Holthe Bygdnes, film için En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.
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