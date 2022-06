Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, iki 1968 yılında çekilen Planet of the Apes serisinin en yeni filmi olan Rise of the Planet of the Apes, safkan bir bilimkurgu/aksiyon filmi olarak dikkat çekiyor. Günümüzün San Francisco'sunda geçen hikayede genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor. Filmin kadrosunda geçtiğimiz yıl Oscar'a aday olan James Franco'nun yanı sıra, Freida Pinto, John Lithgow ve Brian Cox gibi isimler de bulunuyor.

Rupert Wyatt'ın yönettiği film, önceki orijinal filmlerin senaryosundan devam etmiyor, orijinal bir yeni hikaye yaratıyor.

İşte Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi hakkında tüm ayrıntılar...