Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, iki 1968 yılında çekilen Planet of the Apes serisinin en yeni filmi olan Rise of the Planet of the Apes, safkan bir bilimkurgu/aksiyon filmi olarak dikkat çekiyor. Günümüzün San Francisco'sunda geçen hikayede genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor. Filmin kadrosunda geçtiğimiz yıl Oscar'a aday olan James Franco'nun yanı sıra, Freida Pinto, John Lithgow ve Brian Cox gibi isimler de bulunuyor.
Rupert Wyatt'ın yönettiği film, önceki orijinal filmlerin senaryosundan devam etmiyor, orijinal bir yeni hikaye yaratıyor.
İşte Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi hakkında tüm ayrıntılar...
Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, orijinal ismiyle Rise of the Planet of the Apes, 2011 Amerikan bilimkurgu filmi. Film, Rupert Wyatt tarafından yönetildi. Yeni bir seriye olanak sağlayan esas hikâyeye sahip Maymunlar Gezegeni 'nin tekrar çekimidir. Öncülü, orijinal serideki dördüncü film Maymunlar Cehenneminin Fethi 'nin (1972) bir benzeridir; fakat serinin devamına uyacak şekilde direkt yeniden çekimi değildir. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 5 Ağustos 2011'de gösterildi.
MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLM KONUSU
Film günümüzde yaşanmaktadır. Genetik mühendislerinin maymunların üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucu maymunlarda zihinsel gelişmeler olmuştur. Bunları gözlemleyen Will Rodman bir maymunu o genetik araştırmaların yapıldığı tesisten kaçırır. Filmin asıl konusu bundan sonra başlar. Will maymunla dostluk kurar ve ona pek çok şey öğretip bir insan gibi yaşatmaya çalışır. Fakat maymun bunu fark eder. Bir gün, Will'in babası araba kazası yapar. Çarptığı arabanın sahibi Will'in babasının üzerine yürür ve bunu gören Cesar (Will, maymuna bu adı verir.) sinirlenip adamı yaralar. Bunun üzerine Cesar maymun hapishanesine atılır. Burada birçok maymunla tanışır ve pek çok işkenceye katlanır.
Fakat Will'e de kırgınlığı geçmez, çünkü Will'in onu orada bıraktığını sanır. Cesar bütün bu olanlara rağmen plan kurar ve maymun arkadaşları ile kaçar ve ardından genetik mühendislerinin bulunduğu binayı yağmalarlar. Birçok insanı öldürüp ormana ulaşmaya çalışırlar ve başarırlar. Filmin sonunda Will, Cesar'a yanında kalabileceğini söyler; fakat Cesar, evinin maymunların yanı olduğunu söyler.
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