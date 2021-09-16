Koyunlardan rahatsız olan Ronaldo, yeni eve taşınıyor

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2021 Perşembe, 18:10
<p>Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, İngiltere'de yaşadığı malikanesinde koyunların erken saatlerde melemesinden dolayı taşınma kararı aldı.</p>

Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, İngiltere'de yaşadığı malikanesinde koyunların erken saatlerde melemesinden dolayı taşınma kararı aldı.

<p>Cristiano Ronaldo sürpriz kararla Juventus'tan Manchester United'a transfer oldu. İngiltere'ye yerleşmek için milli takım arasında izin alıp Ada'ya dönen Portekizli oyuncu 6 milyon Pound'luk malikanesinde mutlu olamadı.</p>

Cristiano Ronaldo sürpriz kararla Juventus'tan Manchester United'a transfer oldu. İngiltere'ye yerleşmek için milli takım arasında izin alıp Ada'ya dönen Portekizli oyuncu 6 milyon Pound'luk malikanesinde mutlu olamadı.

<p>Ronaldo'nun birlikte yaşadığı sevgilisi Georgina Rodriguez ve 4 çocuğu İngiltere'ye taşınalı 1 hafta oldu. Ancak Rodriguez ve Portekizli futbolcunun çocukları, malikanenin etrafındaki koyunlardan rahatsız oldu. Sabahın erken saatlerinde meleyen koyunlar ailenin uyanmasına neden oluyor.</p>

Ronaldo'nun birlikte yaşadığı sevgilisi Georgina Rodriguez ve 4 çocuğu İngiltere'ye taşınalı 1 hafta oldu. Ancak Rodriguez ve Portekizli futbolcunun çocukları, malikanenin etrafındaki koyunlardan rahatsız oldu. Sabahın erken saatlerinde meleyen koyunlar ailenin uyanmasına neden oluyor.

<p>The Sun'a konuşan bir kaynak, "Malikanenin konumu çok güzel ve etrafı yeşilliklerle kaplı olmasına rağmen yakınlarında koyunlar var. Arazinin karşısındaki yoldan malikanenin içi gözüküyor. Ronaldo ailesinin gizliliğine ve maçlardan sonra dinlenmesine çok önem verdiği için taşınma kararı aldı" diye konuştu.</p>

The Sun'a konuşan bir kaynak, "Malikanenin konumu çok güzel ve etrafı yeşilliklerle kaplı olmasına rağmen yakınlarında koyunlar var. Arazinin karşısındaki yoldan malikanenin içi gözüküyor. Ronaldo ailesinin gizliliğine ve maçlardan sonra dinlenmesine çok önem verdiği için taşınma kararı aldı" diye konuştu.

<p>Cristiano Ronaldo'nun Chesire'daki evinde sinema odası, havuz, 4 araçlık garaj bulunuyor.</p>

Cristiano Ronaldo'nun Chesire'daki evinde sinema odası, havuz, 4 araçlık garaj bulunuyor.

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