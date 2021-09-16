Koyunlardan rahatsız olan Ronaldo, yeni eve taşınıyor
The Sun'a konuşan bir kaynak, "Malikanenin konumu çok güzel ve etrafı yeşilliklerle kaplı olmasına rağmen yakınlarında koyunlar var. Arazinin karşısındaki yoldan malikanenin içi gözüküyor. Ronaldo ailesinin gizliliğine ve maçlardan sonra dinlenmesine çok önem verdiği için taşınma kararı aldı" diye konuştu.
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