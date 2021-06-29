<p>Futbol kulüpleri, Antalya'nın Elmalı ilçesinde gerçekleşen iki kardeşin aile bireyleri tarafından istismara uğradığı Elmalı Davası'na dair paylaşımlarda bulunarak tepki gösterdi.<br></p>
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Futbol kulüpleri, Antalya'nın Elmalı ilçesinde gerçekleşen iki kardeşin aile bireyleri tarafından istismara uğradığı Elmalı Davası'na dair paylaşımlarda bulunarak tepki gösterdi.

<p>Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri deftere yaptıkları çizimlerle anlatmaya çalışmış, bu resimler de soruşturma dosyasına girmişti. Süper Lig kulüpleri de bu olaya tepkisiz kalmadı</p>
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Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri deftere yaptıkları çizimlerle anlatmaya çalışmış, bu resimler de soruşturma dosyasına girmişti. Süper Lig kulüpleri de bu olaya tepkisiz kalmadı

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