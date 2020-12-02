14
Tekneyle gölde gezinti de yapılabildiğini aktaran Sürücü, Bafa'yı, doğası, tarihi, kültürü ve mitolojik efsaneleriyle "benzersiz" olarak nitelendirdi. Bafa Gölü'nün korunarak turizme kazandırılması gerektiğine işaret eden Sürücü, "O kadar doğal ve kültürel değerleri var ki. Özellikle flamingo ve nesli tükenmekte olan tepeli pelikanları herkes görmeli." diye konuştu.
Video Haberler
- Rögar kapağına maytap atan çocuk havaya uçtu
- Nike'ın reklamına tepki yağdı!
- Covid-19 kapalı alanlarda böyle yayılıyor
- Sosyal medyada tepki yağdı! Kadına şiddetin görüntüleri
- İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi böyle okudu!
- Esenyurt'ta bir kısıtlama daha
- Köprüden atlayan YouTuber kafatasını böyle kırdı
- Ekrem İmamoğlu Adalar için tarih verdi!
- Eşini 5 yerinden bıçakladı!
- Koronavirüsten kurtulmanın tek yolunu açıkladı