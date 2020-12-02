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Tekneyle gölde gezinti de yapılabildiğini aktaran Sürücü, Bafa'yı, doğası, tarihi, kültürü ve mitolojik efsaneleriyle "benzersiz" olarak nitelendirdi. Bafa Gölü'nün korunarak turizme kazandırılması gerektiğine işaret eden Sürücü, "O kadar doğal ve kültürel değerleri var ki. Özellikle flamingo ve nesli tükenmekte olan tepeli pelikanları herkes görmeli." diye konuştu.