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'DEĞİŞİK BİR SU ALTI ORTAMI OLUŞTURULMUŞ'

Tatilini geçirmek için Kuşadası'na geldiğini belirten Emre Yazar, "27 senedir ABD'de yaşıyorum. Belirli aralıklarla Kuşadası'na tatil ve dalış yapmaya geliyorum. Bugün Türkiye'nin en büyük uçak batığı resifine daldım. Çok keyifliydi. Su altı yaşamını gözlemlemek isteyenler için çok değişik bir ortam oluşturulmuş. Farklı türde balıklar gördüm. Uçağın ortasından girip, ön kapısından çıktım. Türkiye'nin değişik yerlerinde de dalış yaptım ama buradaki su altı canlı çeşitliğini hiçbir yerde görmedim. Herkese buraya gelip dalmasını tavsiye ederim" diye konuştu.