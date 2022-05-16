Kylian Mbappe, Real Madrid'le anlaştı! Rekor imza parası alacak...

cumhuriyet.com.tr
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:16
<p>Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi sona erecek olan genç yıldız Kylian Mbappe'nin geleceği belli oldu.</p>

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi sona erecek olan genç yıldız Kylian Mbappe'nin geleceği belli oldu.

<p>Dün akşam gerçekleşen Ligue 1 ödül töreninde yılın oyuncusu seçilen ve açıklamalarda bulunan Mbappe, kararını neredeyse verdiğini ve çok yakında açıklayacağını söyledi.</p> <p>Fransa Ligue 1'de en iyilerin ödüllendirildiği gecenin ardından L'Equipe'e konuşan Mbappe, "Bitti, neredeyse bu iş bitti. Kararımı verdim. Evet. İmzayı atmak üzereyim. Tüm taraflara, kulüplere saygı duyuyorum. Acelem var aslında ama bu iş sadece bana bağlı değil. Her şey bitti diyebilirim. Sadece birkaç ufak detay kaldı. Ancak, bitti. Kararımı yakın zaman içerisinde öğreneceksiniz. Umarım gelecek hafta taraftarlarla birlikte büyük bir parti yaparız" dedi.</p>

Dün akşam gerçekleşen Ligue 1 ödül töreninde yılın oyuncusu seçilen ve açıklamalarda bulunan Mbappe, kararını neredeyse verdiğini ve çok yakında açıklayacağını söyledi.

Fransa Ligue 1'de en iyilerin ödüllendirildiği gecenin ardından L'Equipe'e konuşan Mbappe, "Bitti, neredeyse bu iş bitti. Kararımı verdim. Evet. İmzayı atmak üzereyim. Tüm taraflara, kulüplere saygı duyuyorum. Acelem var aslında ama bu iş sadece bana bağlı değil. Her şey bitti diyebilirim. Sadece birkaç ufak detay kaldı. Ancak, bitti. Kararımı yakın zaman içerisinde öğreneceksiniz. Umarım gelecek hafta taraftarlarla birlikte büyük bir parti yaparız" dedi.

<p>PSG ile şampiyonluğa ulaşan Kylian Mbappe, ligde bu sezon 34 maçta gösterdiği 25 gol ve 19 asistlik performansı ile Ligue 1'de yılın futbolcusu seçildi. Mbappe aynı zamanda bu ödülü üst üste 3. kez kazanmayı da başardı.</p>

PSG ile şampiyonluğa ulaşan Kylian Mbappe, ligde bu sezon 34 maçta gösterdiği 25 gol ve 19 asistlik performansı ile Ligue 1'de yılın futbolcusu seçildi. Mbappe aynı zamanda bu ödülü üst üste 3. kez kazanmayı da başardı.

<p>Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Dimarzio'ya göre; Real Madrid, PSG ile sözleşmesi sona eren Mbappe ile anlaşmaya vardı.</p>

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Dimarzio'ya göre; Real Madrid, PSG ile sözleşmesi sona eren Mbappe ile anlaşmaya vardı.

<p>Fransız yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Real Madrid, vergiler hariç Mbappe'ye yıllık 25 milyon Euro ödeyecek.</p>

Fransız yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Real Madrid, vergiler hariç Mbappe'ye yıllık 25 milyon Euro ödeyecek.

<p>Los Galacticos, imza parası olarak da Fransız yıldıza 100 milyon Euro ödeyecek.</p>

Los Galacticos, imza parası olarak da Fransız yıldıza 100 milyon Euro ödeyecek.

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