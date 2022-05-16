Kylian Mbappe, Real Madrid'le anlaştı! Rekor imza parası alacak...

Dün akşam gerçekleşen Ligue 1 ödül töreninde yılın oyuncusu seçilen ve açıklamalarda bulunan Mbappe, kararını neredeyse verdiğini ve çok yakında açıklayacağını söyledi.

Fransa Ligue 1'de en iyilerin ödüllendirildiği gecenin ardından L'Equipe'e konuşan Mbappe, "Bitti, neredeyse bu iş bitti. Kararımı verdim. Evet. İmzayı atmak üzereyim. Tüm taraflara, kulüplere saygı duyuyorum. Acelem var aslında ama bu iş sadece bana bağlı değil. Her şey bitti diyebilirim. Sadece birkaç ufak detay kaldı. Ancak, bitti. Kararımı yakın zaman içerisinde öğreneceksiniz. Umarım gelecek hafta taraftarlarla birlikte büyük bir parti yaparız" dedi.