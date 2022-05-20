Kylian Mbappe'den ters köşe! Herkes Real Madrid derken...

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2022 Cuma, 13:36
<p>Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı Kylian Mbappe'nin geleceği hala belirsizliğini koruyor. Herkes Real Madrid'e transfer olacağını ileri sürerken oyuncu hakkında yeni gelişmeler yaşandı.</p>

Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı Kylian Mbappe'nin geleceği hala belirsizliğini koruyor. Herkes Real Madrid'e transfer olacağını ileri sürerken oyuncu hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

<p>Uzun süredir Real Madrid'in gündeminde yer alan Mbappe için İspanyol devi girişimlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Madrid'e seyahat eden futbolcunun kulüple anlaşmaya vardığı ülke basınında açıklanmıştı. Bu kez bambaşka bir iddia gündeme geldi.</p>

Uzun süredir Real Madrid'in gündeminde yer alan Mbappe için İspanyol devi girişimlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Madrid'e seyahat eden futbolcunun kulüple anlaşmaya vardığı ülke basınında açıklanmıştı. Bu kez bambaşka bir iddia gündeme geldi.

<p><strong>Sky Sports</strong> muhabiri İtalyan gazeteci <strong>Gianluca Di Marzio</strong>, Kylian Mbappe'nin PSG ile yeni sözleşme imzalamak üzere olduğunu iddia etti. Buna göre Mbappe gelecek sezon Paris ekibinde top koşturacak.</p>

Sky Sports muhabiri İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Kylian Mbappe'nin PSG ile yeni sözleşme imzalamak üzere olduğunu iddia etti. Buna göre Mbappe gelecek sezon Paris ekibinde top koşturacak.

<p>Mbappe'nin PSG'de kalması durumunda Real Madrid transfer gündemindeki iki yıldızda da sonuca varamamış olacak.</p>

Mbappe'nin PSG'de kalması durumunda Real Madrid transfer gündemindeki iki yıldızda da sonuca varamamış olacak.

<p>Erling Haaland'ın Manchester City'ye transferi sonrası Norveçli futbolcu için kapılar kapanırken Mbappe'nin transferi de gerçekleşmezse Real Madrid futbol dünyasının iki yeni yıldızını da elinden kaçırmış olacak.</p>

Erling Haaland'ın Manchester City'ye transferi sonrası Norveçli futbolcu için kapılar kapanırken Mbappe'nin transferi de gerçekleşmezse Real Madrid futbol dünyasının iki yeni yıldızını da elinden kaçırmış olacak.

<p><strong>Mbappe için eşi benzeri görülmemiş ücret!</strong></p> <p>Eurosport'un haberine göre ise Mbappe, Fransız ekibinden imza parası olarak 300 milyon euro elde edecek. Bunun yanı sıra yıldız futbolcunun senelik 100 milyon euro'ya imza atacağı konuşuluyor.</p> <p>Mbappe böylece futbol tarihinin en çok yıllık ücret kazanan ismi olacak.</p>

Mbappe için eşi benzeri görülmemiş ücret!

Eurosport'un haberine göre ise Mbappe, Fransız ekibinden imza parası olarak 300 milyon euro elde edecek. Bunun yanı sıra yıldız futbolcunun senelik 100 milyon euro'ya imza atacağı konuşuluyor.

Mbappe böylece futbol tarihinin en çok yıllık ücret kazanan ismi olacak.

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