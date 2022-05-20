Kylian Mbappe'den ters köşe! Herkes Real Madrid derken...
Mbappe için eşi benzeri görülmemiş ücret!
Eurosport'un haberine göre ise Mbappe, Fransız ekibinden imza parası olarak 300 milyon euro elde edecek. Bunun yanı sıra yıldız futbolcunun senelik 100 milyon euro'ya imza atacağı konuşuluyor.
Mbappe böylece futbol tarihinin en çok yıllık ücret kazanan ismi olacak.
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