Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın imzaladığı kontratlar geçerli sayılmadı

20 Mayıs 2022 Cuma, 13:29

Beşiktaş altyapısının son yıllarda yetiştirdiği iki başarılı futbolcu Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesine dair skandal ayrıntı ortaya çıktı.

Çocuk yaşlarda giymeye başladıkları siyah beyazlı forma ile geçen sezon şampiyonluk yaşayan 2 oyuncu, A Milli takıma kadar yükseldi; Avrupa'dan teklifler almaya başladı.

Rıdvan ve Ersin, Beşiktaş ile ilk profesyonel sözleşmelerini Eylül 2019'da imzaladı. 2023'e kadar yapılan kontratların 1 yıl sonra yenilenmesine karar verildi.

5 YILLIK İMZALAR FEDERASYONA İLETİLMEDİ

NTV Spor'un haberine göre 2020 Aralık ayındaki görüşmeler sonucunda Rıdvan ve Ersin ile 5 yıllık anlaşma sağlandı; 2025 yılında bitecek kontratlara imzalar atıldı. Ancak Beşiktaş Kulübü, sözleşmeleri Türkiye Futbol Federasyonu'na iletmedi. Bu durum nedeniyle imzalar geçerli sayılmadı.

Yeni kontratlar resmiyet kazanmadığı için Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile sözleşmeleri ilk halinde olduğu gibi 2023 Haziran'da sona erecek.