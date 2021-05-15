Netflix Türkiye'den 'La Casa de Papel' duyurusu

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 00:00

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix Türkiye'den, geniş hayran kitlesine ulaşan La Casa de Papel dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair paylaşım geldi.

Netflix Türkiye'nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hırsız olarak başladılar, aile olarak tamamlıyorlar. Hikayenin bir parçası olan tüm hayranlara teşekkürler. Ve hikayenin sonu, 5. kısım çekimleri tamamlandı" denildi.