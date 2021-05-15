Netflix Türkiye'den 'La Casa de Papel' duyurusu
Netflix Türkiye hesabından La Casa de Papel dizisinin 5. sezonuna ilişkin paylaşım yapıldı.
Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix Türkiye'den, geniş hayran kitlesine ulaşan La Casa de Papel dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair paylaşım geldi.
Netflix Türkiye'nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hırsız olarak başladılar, aile olarak tamamlıyorlar. Hikayenin bir parçası olan tüm hayranlara teşekkürler. Ve hikayenin sonu, 5. kısım çekimleri tamamlandı" denildi.
Hırsız olarak başladılar, aile olarak tamamlıyorlar. Hikayenin bir parçası olan tüm hayranlara teşekkürler. Ve hikayenin sonu, 5. kısım çekimleri tamamlandı. #LCDP5 pic.twitter.com/U4Q8DNu5kH— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 14, 2021
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