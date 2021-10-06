Leeds teknik direktörü Bielsa, Michel Frey'i transfer edemediği için pişman

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2021 Çarşamba, 09:06
<p>Fenerbahçe'den Antwerp'e transfer olan Michael Frey'in Belçika'daki yükselen performansından sonra Leeds United Teknik Direktörü Bielsa, oyuncuyu transfer edemediği için pişmanlık yaşıyor.&nbsp;</p>

Fenerbahçe'den Antwerp'e transfer olan Michael Frey'in Belçika'daki yükselen performansından sonra Leeds United Teknik Direktörü Bielsa, oyuncuyu transfer edemediği için pişmanlık yaşıyor. 

<p>İngiliz basınından Yorkshire Evening Post'un haberine göre, Marcelo Bielsa, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Frey'in yeteneklerini fark etti ancak bu dönemde anlaşma sağlanamadı.&nbsp;</p>

İngiliz basınından Yorkshire Evening Post'un haberine göre, Marcelo Bielsa, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Frey'in yeteneklerini fark etti ancak bu dönemde anlaşma sağlanamadı. 

<p>Frey, Antwerp'e transfer olduktan sonra Belçika'daki yükselen performansından sonra Bielsa'nın böyle bir yükselişi beklediği öğrenildi.&nbsp;</p>

Frey, Antwerp'e transfer olduktan sonra Belçika'daki yükselen performansından sonra Bielsa'nın böyle bir yükselişi beklediği öğrenildi. 

<p>Frey, bu sezon Antwerp formasıyla ligde oynadığı 10 maçta 12 gol attı ve 1 asist yaptı.&nbsp;</p>

Frey, bu sezon Antwerp formasıyla ligde oynadığı 10 maçta 12 gol attı ve 1 asist yaptı. 

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