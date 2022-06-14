Son Dakika: Fenerbahçe, Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.
2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 sezonlarında Fenerbahçemizin formasını giyecek olan Lincoln Henrique'nin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki hazır bulundu.
Lincoln Henrique'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
Ailemize hoş geldin Lincoln Henrique!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 14, 2022
Şimdi #SahneBizim! pic.twitter.com/gtjpoVQE7i
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