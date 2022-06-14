Son Dakika: Fenerbahçe, Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2022 Salı, 16:59
Son Dakika: Fenerbahçe, Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
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Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 sezonlarında Fenerbahçemizin formasını giyecek olan Lincoln Henrique'nin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki hazır bulundu.

Lincoln Henrique'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

 

 


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