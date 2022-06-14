Bruno Henrique adım adım Fenerbahçe'ye

14 Haziran 2022 Salı, 12:18

Lincoln Henrique'yi İstanbul'a getirerek transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Jorge Jesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi Bruno Henrique'yi de takıma katmak istiyor.

Sporx'in haberine göre, Fenerbahçe adına Selahattin Baki ve Mario Branco'nun en kısa süre içerisinde Brezilya'ya giderek yıldız oyuncunun transferini bitirmeye çalışacak. Daha önce Wolfsburg ile başarısız bir Avrupa macerası yaşadığı belirtilen Bruno Henrique'nin de Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.

YERİNE TRANSFER YAPILIYOR

Öte yandan Brezilya basınında; teknik direktör Paulo Sousa ile yolları ayıran Flamengo'nun, Benfica ile Everton Cebolinha transferi için 16 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladığı ifade edildi. Bu haber; transferin Bruno Henrique'nin yerine yapıldığı ve Henrique'nin kısa süre içinde takımdan ayrılacağı yorumlarını da beraberinde getirdi.

Bruno Henrique, 2019 yılından bu yana giydiği Flamengo formasıyla çıktığı 185 maçta 79 gol 37 asist kaydetti.