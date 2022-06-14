Bruno Henrique adım adım Fenerbahçe'ye
Lincoln Henrique'yi İstanbul'a getirerek sezonun ilk transferini yapan Fenerbahçe, Jorge Jesus'un eski öğrencisi Bruno Henrique için de girişimlerini hızlandırdı.
Lincoln Henrique'yi İstanbul'a getirerek transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Jorge Jesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi Bruno Henrique'yi de takıma katmak istiyor.
Sporx'in haberine göre, Fenerbahçe adına Selahattin Baki ve Mario Branco'nun en kısa süre içerisinde Brezilya'ya giderek yıldız oyuncunun transferini bitirmeye çalışacak. Daha önce Wolfsburg ile başarısız bir Avrupa macerası yaşadığı belirtilen Bruno Henrique'nin de Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.
YERİNE TRANSFER YAPILIYOR
Öte yandan Brezilya basınında; teknik direktör Paulo Sousa ile yolları ayıran Flamengo'nun, Benfica ile Everton Cebolinha transferi için 16 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladığı ifade edildi. Bu haber; transferin Bruno Henrique'nin yerine yapıldığı ve Henrique'nin kısa süre içinde takımdan ayrılacağı yorumlarını da beraberinde getirdi.
Bruno Henrique, 2019 yılından bu yana giydiği Flamengo formasıyla çıktığı 185 maçta 79 gol 37 asist kaydetti.
Video Haberler
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Trafiği durdurup halay çekenlere ceza yağdı
- Bakan Bilgin'den 'ara zam' açıklaması
- Adliyeye sevkedilen 25 kişiden 2’si tutuklandı
- Adalar vapurunda can pazarı!
- Eşine kızıp, evi ile aracını yaktı: 'Can güvenliğim yok'
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kadın sürücü son anda kurtuldu
- Kasadan dolar fışkırdı
- Anahtarını almak için çıktığı trafoda mahsur kaldı