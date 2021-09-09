Galatasaray'da Kerem ve Marcao barıştı
Galatasaray ve Giresunspor arasında oynanan maçta aralarında kavga yaşanan Marcao ve Kerem Aktürkoğlu barıştı.
Galatasaray ve Giresunspor arasında oynanan maçta aralarında kavga yaşanan Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, antrenmanda Marcao'nun herkesin önünde Kerem'den özür dilemesinin ardından barıştılar.
Galatasay, Youtube kanalından yayınlanan videoda konuşan Fatih Terim, "25-30 adam bunların hepsi ayrı huyda, ayrı lisanda, ayrı dinde, ayrı kültürde. Bu kadar insanın bir arada olması kolay değil. Bu kadar efor harcayan bir bünye mental olarak bir yorgunluk, psikolojik olarak da büyük bir baskıda her insanda bir çöküntü yaratır.Bu kadar genç bir grubun bazı sinirsel hareketler, münakaşalar hatta bazen kavgaya varan hadiseleri olabilir. Ama bir dozu, makul tarafı olmalıdır. Marcao ile Kerem arasında olanlar sahada cereyan etmiştir. Odamdaki özrünün sahada olmasını istedim. Marcao da bu işin doğru olmadığını ve üzüntü duyduğunu defalarca dile getirdi. Ailesinden de Kerem'den de özür diledi. Ayrıca bunu yapmak da zorundaydı." sözlerini aktardı.
Fatih Terim'in ardından Marcao "Hepinizden özür diliyorum, en başta Kerem kardeşimden. İnanılmaz pişmanım. Yapmamam gereken bir davranışı gösterdim. Hiç istemezdim. O yüzden başta Kerem kardeşimden, bütün takım arkadaşlarımdan, Fatih hocamdan ve yardımcılarından özür diliyorum. Olmaması gereken bir hareketti. Yüzde 100 ben suçluyum. Herkesin önünde özür diliyorum." ifalerini kullandı.
Marcao'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise şu şekilde:
İnanılmaz pişmanım. Yapmamam gereken hiç istemediğim bir davranış gösterdim. Başta Kerem kardeşimden, bütün takım arkadaşlarımdan ve hocamdan özür diliyorum. Yüzde yüz ben suçluyum! @GalatasaraySK @keremakturkoglu pic.twitter.com/kry0EXNZ7p— Marcão (@teixeira_marcao) September 9, 2021
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