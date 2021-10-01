Lionel Messi, Paris'te konakladığı lüks otelde soyuldu

Messi suite taşındığından beri güvenlik artırıldı. Ancak yine de Messi ve otelin diğer sakinleri bu soygunun yaşanmasından kaçamadı.Bir kadın misafirin soygunda 3.000 sterlinlik bir kolyesi çalındı, bunun yanı sıra 500 sterlin değerinde bir çift küpe ve yaklaşık 2000 sterlin nakit çalındı.