Lionel Messi, Paris'te konakladığı lüks otelde soyuldu

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2021 Cuma, 15:09
<p>Lionel Messi'nin Paris'te ailesiyle birlikte kaldığı otelde maskeli bir çetenin hırsızlık yaptığı bildirildi.</p>

Lionel Messi'nin Paris'te ailesiyle birlikte kaldığı otelde maskeli bir çetenin hırsızlık yaptığı bildirildi.

<p>İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre, Paris'teki Le Royal Monceau'daki dört odadan binlerce pound nakit ve mücevher çalındığı söyleniyor.Hırsızların, binaya çatıdan aşağı inerek mülke yasa dışı giriş yaptıkları düşünülüyor.<br></p>

İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre, Paris'teki Le Royal Monceau'daki dört odadan binlerce pound nakit ve mücevher çalındığı söyleniyor.Hırsızların, binaya çatıdan aşağı inerek mülke yasa dışı giriş yaptıkları düşünülüyor.

<p>Messi suite taşındığından beri&nbsp; güvenlik artırıldı. Ancak yine de Messi ve otelin diğer sakinleri bu soygunun yaşanmasından kaçamadı.Bir kadın misafirin soygunda 3.000 sterlinlik bir kolyesi çalındı, bunun yanı sıra 500 sterlin değerinde bir çift küpe ve yaklaşık 2000 sterlin nakit çalındı.</p>

Messi suite taşındığından beri  güvenlik artırıldı. Ancak yine de Messi ve otelin diğer sakinleri bu soygunun yaşanmasından kaçamadı.Bir kadın misafirin soygunda 3.000 sterlinlik bir kolyesi çalındı, bunun yanı sıra 500 sterlin değerinde bir çift küpe ve yaklaşık 2000 sterlin nakit çalındı.

<p>Yaşanan bu olayın Barselona'dan yeni transfer eden Messi'yi tedirgin etmesi muhtemel.Messi şu anda, Arc de Triomphe anıtından çok uzakta olmayan otelde eşi Antonela ve üç çocukları Thiago, Mateo ve Ciro ile birlikte yaşıyor.</p>

Yaşanan bu olayın Barselona'dan yeni transfer eden Messi'yi tedirgin etmesi muhtemel.Messi şu anda, Arc de Triomphe anıtından çok uzakta olmayan otelde eşi Antonela ve üç çocukları Thiago, Mateo ve Ciro ile birlikte yaşıyor.

<p>Bir polis kaynağı The Sun'a şunları söyledi: "Açıkça çok ciddi bir güvenlik ihlali var ve araştırılıyor. Tecrübeli bir çetenin sorumlu olduğuna dair kanıtlar var.”<br></p>

Bir polis kaynağı The Sun'a şunları söyledi: "Açıkça çok ciddi bir güvenlik ihlali var ve araştırılıyor. Tecrübeli bir çetenin sorumlu olduğuna dair kanıtlar var.”

<p>Messi, beş yıldızlı otele Ağustos ayında taşındı ve süitinin geceliği 17.000 sterline mal oluyor.</p>

Messi, beş yıldızlı otele Ağustos ayında taşındı ve süitinin geceliği 17.000 sterline mal oluyor.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler