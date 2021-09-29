Lionel Messi'nin barajın altına yatması gündem oldu

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2021 Çarşamba, 10:34
<p>UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta, dört grupta oynanan sekiz maçla başladı. Temsilcimiz Beşiktaş’ın Ajax deplasmanından mağlup döndüğü haftada gecenin en dikkat çeken maçı Paris Saint Germain (PSG) ile Manchester City arasında oynandı.<br></p>

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta, dört grupta oynanan sekiz maçla başladı. Temsilcimiz Beşiktaş’ın Ajax deplasmanından mağlup döndüğü haftada gecenin en dikkat çeken maçı Paris Saint Germain (PSG) ile Manchester City arasında oynandı.

<p>Geçen sene Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelen iki takım, bu kez A Grubu’nda kozlarını paylaştı. Birçok yıldızı kadrosunda bulunduran iki takımın mücadelesinde gülen taraf 2-0’lık sonuçla Paris Saint Germain oldu.<br></p>

Geçen sene Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelen iki takım, bu kez A Grubu’nda kozlarını paylaştı. Birçok yıldızı kadrosunda bulunduran iki takımın mücadelesinde gülen taraf 2-0’lık sonuçla Paris Saint Germain oldu.

<p>Lionel Messi, Manchester City'ye karşı gol atarak PSG'deki ilk golünü kaydetmiş oldu.</p>

Lionel Messi, Manchester City'ye karşı gol atarak PSG'deki ilk golünü kaydetmiş oldu.

<p>Her ne kadar golünü atmış olsa da futbol yorumcuları ve sosyal medyada fikirlerini belirten izleyiciler, Messi'nin liderliği alamadığını ve oyuna yeterince ağırlığını koyamadığını ileri sürdüler.</p>

Her ne kadar golünü atmış olsa da futbol yorumcuları ve sosyal medyada fikirlerini belirten izleyiciler, Messi'nin liderliği alamadığını ve oyuna yeterince ağırlığını koyamadığını ileri sürdüler.

<p>Dünün en dikkat çeken olayı ise Arjantinli yıldızın serbest vuruşta barajın altına atması belki de hayatında ilkti. Messi, barajın altına yatınca tüm objektifler ona odaklandı ve dünya basını ve sosyal medyanın gündeminde şu an bu fotoğraf var.</p>

Dünün en dikkat çeken olayı ise Arjantinli yıldızın serbest vuruşta barajın altına atması belki de hayatında ilkti. Messi, barajın altına yatınca tüm objektifler ona odaklandı ve dünya basını ve sosyal medyanın gündeminde şu an bu fotoğraf var.

<p>Ünlü eski futbolcu Rio Ferdinand da bu yaşanan olaya kayıtsız kalmadı ve "Messi'ye bunu yaptırmak saygısızca. Ben onun takımında olsaydım, 'Hayır, sen dur. Ben senin yerine yatarım' derdim." ifadelerini kullandı.</p>

Ünlü eski futbolcu Rio Ferdinand da bu yaşanan olaya kayıtsız kalmadı ve "Messi'ye bunu yaptırmak saygısızca. Ben onun takımında olsaydım, 'Hayır, sen dur. Ben senin yerine yatarım' derdim." ifadelerini kullandı.

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