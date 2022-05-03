Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp'tan alkışlanan hareket

YENİ SÖZLEŞME SONRASI AÇIKLAMASI

Klopp yaptığı açıklamada, "Eşim burada kalmamızı istedi. Liverpool'daki sözleşmemi uzattım. İyi bir eş olarak, eşiniz eğer sizden bir yerde kalmanızı istiyorsa ne yaparsınız? Kalmalısınız. Elbette sadece Liverpool'da devam etme sebebim bu değil. Ben Liverpool'u çok seviyorum. Liverpool'a aşığım. Çok iyi bir yerdeyim. Çok iyi imkanlar var. Kendimi bu anlamda şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.