Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp'tan alkışlanan hareket

cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2022 Salı, 19:49
<p>İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatan Jurgen Klopp'tan alkışlanan bir hareket geldi. </p>

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatan Jurgen Klopp'tan alkışlanan bir hareket geldi. 

<p>The Athletic'in haberine göre başarılı teknik direktör Liverpool ile sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatırken maaşında herhangi bir artış talep etmedi. Ancak Klopp, yeni sözleşmede yardımcılarının ücretinde artış olmasını istedi. </p>

The Athletic'in haberine göre başarılı teknik direktör Liverpool ile sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatırken maaşında herhangi bir artış talep etmedi. Ancak Klopp, yeni sözleşmede yardımcılarının ücretinde artış olmasını istedi. 

<p>Liverpool yönetimi Jurgen Klopp'un talebini kabul etti ve böylelikle yardımcılarının ücretine zam yapıldı. </p>

Liverpool yönetimi Jurgen Klopp'un talebini kabul etti ve böylelikle yardımcılarının ücretine zam yapıldı. 

<p><strong>YENİ SÖZLEŞME SONRASI AÇIKLAMASI</strong></p> <p>Klopp yaptığı açıklamada, "Eşim burada kalmamızı istedi. Liverpool'daki sözleşmemi uzattım. İyi bir eş olarak, eşiniz eğer sizden bir yerde kalmanızı istiyorsa ne yaparsınız? Kalmalısınız. Elbette sadece Liverpool'da devam etme sebebim bu değil. Ben Liverpool'u çok seviyorum. Liverpool'a aşığım. Çok iyi bir yerdeyim. Çok iyi imkanlar var. Kendimi bu anlamda şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı. </p>

YENİ SÖZLEŞME SONRASI AÇIKLAMASI

Klopp yaptığı açıklamada, "Eşim burada kalmamızı istedi. Liverpool'daki sözleşmemi uzattım. İyi bir eş olarak, eşiniz eğer sizden bir yerde kalmanızı istiyorsa ne yaparsınız? Kalmalısınız. Elbette sadece Liverpool'da devam etme sebebim bu değil. Ben Liverpool'u çok seviyorum. Liverpool'a aşığım. Çok iyi bir yerdeyim. Çok iyi imkanlar var. Kendimi bu anlamda şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı. 

İngiltere Premier Lig liverpool jurgen klopp

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