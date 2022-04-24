Maç bitti, yumruklar havada uçuştu!

cumhuriyet.com.tr
24 Nisan 2022 Pazar, 20:24
<p>Bölgesel Amatör Lig play-out maçında oynanan Muğlaspor - Ortaca Belediyespor maçının bitiş düdüğü ile saha karıştı.</p>

Bölgesel Amatör Lig play-out maçında oynanan Muğlaspor - Ortaca Belediyespor maçının bitiş düdüğü ile saha karıştı.

<p>BAL liginde mücadele eden Muğlaspor, Süper amatör şampiyonu Ortaca Belediyespor ile Muğla Atatürk Stadında Play-Out maçına çıktı. </p>

BAL liginde mücadele eden Muğlaspor, Süper amatör şampiyonu Ortaca Belediyespor ile Muğla Atatürk Stadında Play-Out maçına çıktı. 

<p>Karşılaşmayı Muğlaspor 2-1 kazanarak BAL liginde tekrar mücadele etme hakkı kazandı.</p>

Karşılaşmayı Muğlaspor 2-1 kazanarak BAL liginde tekrar mücadele etme hakkı kazandı.

<p>Maçın son dakikalarında önce sahada futbolcular arasında gerginlik başladı. Maçın uzatma dakikalarında sahada futbolcular arasında yaşanan gerginlik maç sonunda kulübelere de yansıdı.</p>

Maçın son dakikalarında önce sahada futbolcular arasında gerginlik başladı. Maçın uzatma dakikalarında sahada futbolcular arasında yaşanan gerginlik maç sonunda kulübelere de yansıdı.

<p> Maçın bitiş düdüğü ile birlikte saha birden karıştı. Tekmeler, yumruklar havada uçuşurken, polis ekipleri sahaya girdi. </p>

 Maçın bitiş düdüğü ile birlikte saha birden karıştı. Tekmeler, yumruklar havada uçuşurken, polis ekipleri sahaya girdi. 

<p>Polis ekipleri tarafları ayırırken, bu defa açık tribünden sahaya girmeye çalışan izleyiciler oldu. </p>

Polis ekipleri tarafları ayırırken, bu defa açık tribünden sahaya girmeye çalışan izleyiciler oldu. 

<p>Güvenlik güçleri sahaya girmeye çalışan izleyicileri de geri gönderdi.</p>

Güvenlik güçleri sahaya girmeye çalışan izleyicileri de geri gönderdi.

<p> Şeref tribününde de tartışma yaşanırken, Ortaca Belediyesporlular Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Top’a tepki gösterdi. </p>

 Şeref tribününde de tartışma yaşanırken, Ortaca Belediyesporlular Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Top’a tepki gösterdi. 

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