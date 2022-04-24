Kocaelispor'dan Manisa FK karşısında kritik galibiyet
Spor Toto 1. Lig 34. hafta mücadelesinde Kocaelispor, sahasında Manisa FK'yi 2-1 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig 34. hafta mücadelesinde Kocaelispor, sahasında Manisa FK ile karşı karşıya geldi.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kocaelispor 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Mehmet Taş ve 45+6. dakikada Berkay Dabanlı kaydetti. Manisa FK'nin tek golü 13. dakikada Loick Landre'den geldi.
Alınan bu sonucun ardından Kocaelispor puanını 40'a çıkardı. Manisa FK ise 46 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacak. Manisa FK ise Bursaspor'u konuk edecek.
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