Sakarya'da, şampiyonluk sevinci! "Çok acılar çektik, artık sevinme zamanı"
TFF. 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Serik Belediyespor'u 2-1 yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi sezonun bitimine 2 hafta kala garantileyen Sakaryaspor'un taraftarları kentte büyük sevinç yaşadı.
Antalya'daki maçın bitiş düdüğüyle beraber Sakarya'daki taraftarlar kent merkezindeki Çark Caddesi'nde toplandı. Burada meşale yakan taraftarlar Demokrasi Meydanı'na kadar alkışlarla yürüdü.
Bazı taraftarlar da araçlarla konvoy oluşturup kentte tur attı. Taraftarlar gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun yıllar özlemini çektikleri bir mutluluğu yaşadıklarını belirterek "Bu şampiyonluğu gerçekten bu şehir çok istiyordu. Artık bir üst lige çıkmamız gerekiyordu. Şu anda tarif edebilecek bir şeyde değiliz, daha o mutluluğu yaşayamadık." diye konuştu.
Sakarya'da çok galibiyetler, şampiyonluklar gördüğünü belirten taraftarlar, "Burada 4 büyükleri yendiğimiz günleri gördük. inşallah o günleri de göreceğiz tekrar. Çok üzüldük, çok bekledik, en çok biz mutlu olacağız." şeklinde konuştu. Ayrıca kutlamalarda yer alan taraftarların ortak görüşü"Play-off finallerine çok gittik. Çok acılar çektik, çok ağlayarak geri döndük. Artık sevinme zamanımız gelmişti. Mutluyuz." oldu.
Video Haberler
- Zeytinlikleri yok edecek yönetmeliğe 'dur' kararı
- Hafif ticari araç 200 metrelik uçuruma yuvarlandı
- Sadece ramazan ayında yapılıyor!
- İmamoğlu'ndan bisikletçilere haber var
- Çocuklarının gözleri önünde katledildi!
- Şehit polis memuru için tören düzenlendi
- Antalya sahillerinde yoğunluk yaşandı
- Kadıköy'ün simgesi Boğa heykeli bakıma alındı
- Gazla freni karıştırdı, otomobil aşağıya uçtu
- Dünya’nın ikinci Barbie Sergisi
En Çok Okunan Haberler
-
- '500 TL ve yeni madeni para geliyor!'
- Seçim hazırlıkları başladı
- Statü değişti, seçime gidiliyor
- 'Hain' ilan ettiler, soruşturma istediler
- Fenerbahçe'den gece yarısı açıklaması!
- Bayraktar'dan 'Atatürk' itirafı
- DSÖ'den 'gizemli salgın' uyarısı
- Zelenski 'Türkiye'deki görüşmelere' dikkat çekti
- Cumhur İttifakı'na bir kötü haber daha!
- Kılıçdaroğlu'nu 'çay bardağı'yla hedef aldı