Maç sonucu | Altay - Beşiktaş (2-1)

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2021 Cuma, 18:44
<p>Süper Lig'in 7. haftasında Altay, evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada İzmir ekibi, 2-1 galip geldi.</p>

Süper Lig'in 7. haftasında Altay, evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada İzmir ekibi, 2-1 galip geldi.

<p>Beşiktaş'ı öne geçiren golü Güven Yalçnı attı. Güven'in golünün hemen ardından Altay, Kappel ile skoru eşitledi.&nbsp;</p>

Beşiktaş'ı öne geçiren golü Güven Yalçnı attı. Güven'in golünün hemen ardından Altay, Kappel ile skoru eşitledi. 

<p>88.dakikada ise Bamba dengeyi bozarak takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.&nbsp;</p>

88.dakikada ise Bamba dengeyi bozarak takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. 

<p>Mücadeleye birçok yıldızından yoksun çıkan Beşiktaş'ta Miralem Pjanic'te maçın 32. dakikasında sakatlandı.</p>

Mücadeleye birçok yıldızından yoksun çıkan Beşiktaş'ta Miralem Pjanic'te maçın 32. dakikasında sakatlandı.

<p>Beşiktaş 2 Ekim'de Vodofone Park'ta Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.&nbsp;</p>

Beşiktaş 2 Ekim'de Vodofone Park'ta Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. 

<p>Bu sonucun ardından 15 puana yükselen Altay lig lideri olurken 14 puanlı Beşiktaş ikinciliğe geriledi.&nbsp;</p>

Bu sonucun ardından 15 puana yükselen Altay lig lideri olurken 14 puanlı Beşiktaş ikinciliğe geriledi. 

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