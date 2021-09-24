Beşiktaş'tan kamp kadrosu açıklaması

Beşiktaş, U19 takımından maç kadrosuna dahil edilen futbolcular hakkında açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2021 Cuma, 16:01
Beşiktaş'tan kamp kadrosu açıklaması
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Beşiktaş, U19 takımından Emirhan Delibaş, Koray Yağcı ve Berkay Vardar'ın Altay maçı kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımız, Süper Lig’in 7. haftasında, bugün saat 20.00’de İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda Altay ile karşılaşacak.

U-19 Akademi Takımımızın oyuncularından; Emirhan Delibaş, Koray Yağcı ve Berkay Vardar, siyah-beyazlılarımızın Altay maçı kamp kadrosuna dahil edilmiştir."


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