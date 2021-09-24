Beşiktaş'tan kamp kadrosu açıklaması
Beşiktaş, U19 takımından maç kadrosuna dahil edilen futbolcular hakkında açıklama yaptı.
Beşiktaş, U19 takımından Emirhan Delibaş, Koray Yağcı ve Berkay Vardar'ın Altay maçı kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Futbol A Takımımız, Süper Lig’in 7. haftasında, bugün saat 20.00’de İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda Altay ile karşılaşacak.
U-19 Akademi Takımımızın oyuncularından; Emirhan Delibaş, Koray Yağcı ve Berkay Vardar, siyah-beyazlılarımızın Altay maçı kamp kadrosuna dahil edilmiştir."
Altay Maçı Kamp Kadromuza Dahil Edilen Futbolcularımız Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/7JWkQMBKm1— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 24, 2021
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