Beşiktaş taraftarı neyi alkışladı, Galatasaray taraftarı neye tepki gösterdi?

24 Eylül 2021 Cuma, 11:33

Süper Lig'in 5. haftasında hem Galatasaray hem de Beşiktaş sahasında puan kaybetti. Galatasaray sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olurken Beşiktaş ise İstanbul'da 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor ile puanları bölüşmek zorunda kaldı. Her ne kadar Beşiktaş'ın aldığı beraberlik puan tablosuna Galatasaray'ın aldığı mağlubiyetten daha fazla etki etse de futbolun sadece matematik olmadığını biliyoruz. Sahanızda 3-0 önde olduğunuz bir maçın berabere sonuçlanması demek, sahadan başınız önde ayrıldınız demektir.

İki takımın taraftarları da bu iki acı sonuca üzülse de reaksiyonları bambaşka oldu. Galatasaray taraftarı maç sonu Ryan Babel başta olmak üzere bazı futbolculara tepki gösterirken Beşiktaş taraftarı maçın ardından Ersin ve Rıdvan'ı tribüne çağırdı. Elbette buradan çıkaracağımız sonuç "Beşiktaş taraftarı çok sabırlı ve vefalı; Galatasaray taraftarı ise vefasız ve sabırsız" çıkarımına varmamalı. Kulüp taraftarları zaten homojen oluşumlar değildir, milyonlarca farklı insanın milyonlarca farklı kişilik özelliğinden bahsediyoruz. Peki Beşiktaşlılara maç sonu Ersin ve Rıdvan'ı alkışlatan Galatasaraylılara ise maç henüz 0-0'ken Babel'i ıslıklatan duyguların sebepleri neler?

Galatasaray şampiyonluktan uzak geçen son iki sezonun ardından yeniden yapılanma mottosu ile başladı transfer sezonuna ve lige. Öyle de oldu gerçekten. Facia ile sonuçlanan PSV macerasının ardından daha genç ve dinamik bir takımın geldiğinin izlenimini verdi Terim'in öğrencileri. Ancak bu kadronun tökezlediği anlarda devreye giren Babel gibi isimler taraftardan tepki gördü. Çünkü Terim ve yönetim genç bir takım sözünü verip sabır istedi. Taraftar da genç takıma sabredeceğinin sinyallerini verdi. Ama sahada sürekli eski transfer döneminin ve eski kulüp politikasının izlerini taşıdığı aşikar olan Babel'i görünce taraftar kendisini adeta 'kandırılmış' hissetti. Keza Beşiktaş'ta eğer Adana Demirspor maçının son dakikalarında sahada Rıdvan ve Ersin'in yerine Adem Ljajic ve Lens olsaydı inanın Beşiktaş taraftarı da Galatasaray taraftarının gösterdiği tepkiyi gösterecekti. Veya Terim oyun her sıkıştığında sahaya Babel'i atmak yerine Atalay Babacan'ı veya başka gençleri sürse taraftar aynı tepkisini sürdürmeyecektir.

İşin özü Galatasaray taraftarının Ryan Babel'e gösterdiği tepki Babel'in performansından bağımsızlaşmaya başladı. Babel yarın 2 gol atsa 5 maç sonra tekrar ıslıklanır çünkü Galatasaray taraftarından 3 sene Cicaldau, Morutan, Nelsson, Boey, Berkan, Halil, Kerem ve hatta yaşı çok da genç olmamasına rağmen Taylan için istendi. Babel için değil.