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Mahalle sakinlerinden Ümit Şimşek, ayıların artık çok sık görüldüğünü,
bunun da kendilerini korkuttuğunu belirterek, "Eve giderken ayıcıklar bizi
karşıladı, çöpteki yiyecekleri bitirince evimize geçeceğiz. Tabii ki bu hepimiz
için büyük bir korku ve her akşam farklı bir sıkıntı ile eve gidiyoruz, bugün
ayı ile karşılaşacak mıyız karşılaşmayacak mıyız diye. Bu hepimizi korkutuyor.
Bununla ilgili gerekli çözümün bulunacağına inanıyorum." diye
konuştu.
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