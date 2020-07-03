<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan dünyanın tek göç eden bozayıları geldikleri mahallelerdeki çöp konteynerlerinde karnını doyuruyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan dünyanın tek göç eden bozayıları geldikleri mahallelerdeki çöp konteynerlerinde karnını doyuruyor.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">İlçede genellikle havanın kararmasıyla ormanlardan çıkarak özellikle İnönü Mahallesi'ne gelen ve aralarında yavruları olan anne ile yavru ayıların da olduğu bozayılar, çöp konteynerlerini tek tek devirerek içindeki atıklarla beslenmeye çalışıyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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İlçede genellikle havanın kararmasıyla ormanlardan çıkarak özellikle İnönü Mahallesi'ne gelen ve aralarında yavruları olan anne ile yavru ayıların da olduğu bozayılar, çöp konteynerlerini tek tek devirerek içindeki atıklarla beslenmeye çalışıyor.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Devirdikleri çöp konteynerlerindeki atık yiyeceklerle karnını doyuran bozayılar, tekrar ormana dönüyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Devirdikleri çöp konteynerlerindeki atık yiyeceklerle karnını doyuran bozayılar, tekrar ormana dönüyor.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Genellikle akşamları mahalledeki cadde ve sokaklarda dolaşan ayılar, zaman zaman vatandaşla da karşılaşabiliyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Genellikle akşamları mahalledeki cadde ve sokaklarda dolaşan ayılar, zaman zaman vatandaşla da karşılaşabiliyor.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Mahalle içinde ayıları gören vatandaşlar ise polis merkezini arayarak mahalleden çıkarılmaları için yardım istiyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Mahalle içinde ayıları gören vatandaşlar ise polis merkezini arayarak mahalleden çıkarılmaları için yardım istiyor.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Mahalle sakinlerinden Ümit Şimşek, ayıların artık çok sık görüldüğünü, bunun da kendilerini korkuttuğunu belirterek, "Eve giderken ayıcıklar bizi karşıladı, çöpteki yiyecekleri bitirince evimize geçeceğiz. Tabii ki bu hepimiz için büyük bir korku ve her akşam farklı bir sıkıntı ile eve gidiyoruz, bugün ayı ile karşılaşacak mıyız karşılaşmayacak mıyız diye. Bu hepimizi korkutuyor. Bununla ilgili gerekli çözümün bulunacağına&nbsp;inanıyorum." diye konuştu.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Mahalle sakinlerinden Ümit Şimşek, ayıların artık çok sık görüldüğünü, bunun da kendilerini korkuttuğunu belirterek, "Eve giderken ayıcıklar bizi karşıladı, çöpteki yiyecekleri bitirince evimize geçeceğiz. Tabii ki bu hepimiz için büyük bir korku ve her akşam farklı bir sıkıntı ile eve gidiyoruz, bugün ayı ile karşılaşacak mıyız karşılaşmayacak mıyız diye. Bu hepimizi korkutuyor. Bununla ilgili gerekli çözümün bulunacağına inanıyorum." diye konuştu.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Yöre sakinlerinin&nbsp;izlediği ayılar, çöp konteynerinde karnını doyurduktan sonra bölgeden ayrıldı.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Yöre sakinlerinin izlediği ayılar, çöp konteynerinde karnını doyurduktan sonra bölgeden ayrıldı.


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