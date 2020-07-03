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Mahalle sakinlerinden Ümit Şimşek, ayıların artık çok sık görüldüğünü, bunun da kendilerini korkuttuğunu belirterek, "Eve giderken ayıcıklar bizi karşıladı, çöpteki yiyecekleri bitirince evimize geçeceğiz. Tabii ki bu hepimiz için büyük bir korku ve her akşam farklı bir sıkıntı ile eve gidiyoruz, bugün ayı ile karşılaşacak mıyız karşılaşmayacak mıyız diye. Bu hepimizi korkutuyor. Bununla ilgili gerekli çözümün bulunacağına inanıyorum." diye konuştu.