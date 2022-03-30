'İlk kez' diyerek duyurdu: Son anketten Erdoğan'ı üzecek sonuç!
Kulak, programın diğer konuğu olan halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Hakan Çelenk'in "İlk kez sandıktan partilerin müşahitlerinin çekilmesine yönelik bir hamle görüyorum. Sizce etkili olur mu?" sorusunu ise şu ifadelerle yanıtladı:
"Çok etkin olacağı kanaatindeyim. Muhalefet açısından çok büyük bir risk var. Yasadaki bir madde son derece tehlikeli bir sonuç doğurabilir. Sandık müşahitliği diyebileceğimiz görevli olacak kişilerin parti üyesi olması isteniyor. Halbuki Doğu ve Güney Doğu'da iki parti var şu an. Eğer seçime yakın HDP kapatılırsa o sandıkların başında sadece Cumhur İttifakı'nı temsil edenler olabilir bu da iktidar için büyük bir avantaj, muhalefet içinse büyük bir risk olur."
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