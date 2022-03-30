'İlk kez' diyerek duyurdu: Son anketten Erdoğan'ı üzecek sonuç!

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2022 Çarşamba, 18:40
<p>Halk TV'de Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi'ne konuk olan MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, son anket çalışmalarına ilişkin açıklamalar yaptı. Kulat, AKP'nin oy oranının yüzde 30'un altında kaldığını vurguladı.<br></p>

Halk TV'de Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi'ne konuk olan MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, son anket çalışmalarına ilişkin açıklamalar yaptı. Kulat, AKP'nin oy oranının yüzde 30'un altında kaldığını vurguladı.

<p>Kulat, "AKP'nin şu an yüzde 30 bandında seyrediyor. Araştırmalarda onun altında görünüyor ama biz yine hata payı diye öyle diyoruz" dedi. Mevcut şartlarda erken seçimi olası görmediğini söylen Kulat, gerekçelerini şu ifadelerle belirtti:</p>

Kulat, "AKP'nin şu an yüzde 30 bandında seyrediyor. Araştırmalarda onun altında görünüyor ama biz yine hata payı diye öyle diyoruz" dedi. Mevcut şartlarda erken seçimi olası görmediğini söylen Kulat, gerekçelerini şu ifadelerle belirtti:

<p>"50+1'i bulmakta zorlanan bir Cumhur İttifakı'nın en azından bugün seçime gitmesi beklenemez. HDP'yi yanlarına alırlarsa... Bana göre mümkün değil. Ya da Millet İttifakı'nda bir bozulma olursa ancak o zaman Cumhur İttifakı'na bir şans doğar. AKP ilk kez yüzde 30'un altına iniyor."<br></p>

"50+1'i bulmakta zorlanan bir Cumhur İttifakı'nın en azından bugün seçime gitmesi beklenemez. HDP'yi yanlarına alırlarsa... Bana göre mümkün değil. Ya da Millet İttifakı'nda bir bozulma olursa ancak o zaman Cumhur İttifakı'na bir şans doğar. AKP ilk kez yüzde 30'un altına iniyor."

<p>Kulat, ilk kez oy kullanacak 6 milyon genç yurttaşın olduğunu belirtti. Ayrıca genç seçmenler baz alındığında AKP'nin hiçbir bölgede birinci parti olmadığını aktararak şunları söyledi:<br></p>

Kulat, ilk kez oy kullanacak 6 milyon genç yurttaşın olduğunu belirtti. Ayrıca genç seçmenler baz alındığında AKP'nin hiçbir bölgede birinci parti olmadığını aktararak şunları söyledi:

<p>"Türkiye genelinde 7 coğrafi bölge, İstanbul'u ayrı sayarsak 8 bölge gibi... Bu 8 bölgenin hiçbirisinde AKP birinci parti değil. 18-30 yaş kuşağı incelendiğinde hiçbir bölgede birinci parti olarak çıkmıyor."</p>

"Türkiye genelinde 7 coğrafi bölge, İstanbul'u ayrı sayarsak 8 bölge gibi... Bu 8 bölgenin hiçbirisinde AKP birinci parti değil. 18-30 yaş kuşağı incelendiğinde hiçbir bölgede birinci parti olarak çıkmıyor."

<p>"Genç seçmen bir partide aşırı derece yoğunlaşmış olmasa da&nbsp; CHP'nin öne çıktığını görüyoruz. İç Anadolu ve Karadeniz ağırlıklı genç seçmende İYİ Parti ve MHP'nin öne çıktığını görüyoruz. Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da HDP'nin öne çıktığını görüyoruz."</p>

"Genç seçmen bir partide aşırı derece yoğunlaşmış olmasa da  CHP'nin öne çıktığını görüyoruz. İç Anadolu ve Karadeniz ağırlıklı genç seçmende İYİ Parti ve MHP'nin öne çıktığını görüyoruz. Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da HDP'nin öne çıktığını görüyoruz."

<p>Kulak, programın diğer konuğu olan halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Hakan Çelenk'in "İlk kez sandıktan partilerin müşahitlerinin çekilmesine yönelik bir hamle görüyorum. Sizce etkili olur mu?" sorusunu ise şu ifadelerle yanıtladı:</p><p>"Çok etkin olacağı kanaatindeyim. Muhalefet açısından çok büyük bir risk var. Yasadaki bir madde son derece tehlikeli bir sonuç doğurabilir. Sandık müşahitliği diyebileceğimiz görevli olacak kişilerin parti üyesi olması isteniyor. Halbuki Doğu ve Güney Doğu'da iki parti var şu an. Eğer seçime yakın HDP kapatılırsa o sandıkların başında sadece Cumhur İttifakı'nı temsil edenler olabilir bu da iktidar için büyük bir avantaj, muhalefet içinse büyük bir risk olur."&nbsp;</p>

Kulak, programın diğer konuğu olan halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Hakan Çelenk'in "İlk kez sandıktan partilerin müşahitlerinin çekilmesine yönelik bir hamle görüyorum. Sizce etkili olur mu?" sorusunu ise şu ifadelerle yanıtladı:

"Çok etkin olacağı kanaatindeyim. Muhalefet açısından çok büyük bir risk var. Yasadaki bir madde son derece tehlikeli bir sonuç doğurabilir. Sandık müşahitliği diyebileceğimiz görevli olacak kişilerin parti üyesi olması isteniyor. Halbuki Doğu ve Güney Doğu'da iki parti var şu an. Eğer seçime yakın HDP kapatılırsa o sandıkların başında sadece Cumhur İttifakı'nı temsil edenler olabilir bu da iktidar için büyük bir avantaj, muhalefet içinse büyük bir risk olur." 

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