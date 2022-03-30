Son ankette çarpıcı sonuçlar: CHP oyları 30 yıl sonra ilk kez bu düzeye çıktı

30 Mart 2022 Çarşamba, 09:24

Gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, yaklaşan seçimler öncesi CHP'nin oylarının son 30 yılın en yüksek düzeyine çıktığını gösteren anket sonuçlarını değerlendirdi.

"Emperyalizm Cumhur mu der, Millet mi?" başlıklı yazısında, BUPAR araştırma şirketinin son anketine göre CHP'nin 1983’ten bu yana ilk kez 30’un üzerine yükseldiğini belirten Mollaveisoğlu, siyasi tabloyu şu ifadelerle yorumladı:

"Tüm sol partilerin hayali olan bir hedefti bu...

Yüzde 30, siyasi paradigmaların değiştiğinin de bir göstergesi…

Geçmişin ezberleri bozuluyor…

Yüzde 30-35’lerde sol, yüzde 65-70’lerde sağ seçmen olarak yayılan siyasi yelpazede sağdan sola geçiş artıyor.

Gençler dedelerinin, “Bunların alnı secde görüyor” “Bunlar camiden çıkmıyor” sözlerine karşılık, kendi gördükleri ile, yaşadıkları ile analiz yapıyor.

Sosyal medya camilerde fakir fukara edebiyatı yapıp lüks otomobilleri ile padişah hayatı yaşayan AKP’lilerden geçilmiyor…

Bunlar buzdağının görünen yüzü…

İletişimin özgürleşmesi ve tekelci konumdan çıkması tüm maskeleri düşürdü…

CHP’nin oy oranındaki artış iletişim ve teknolojideki yaygın haberleşme biçiminin de bir yansıması…

Kulaktan kulağa, babadan oğula geçen oy verme alışkanlıkları bitiyor…

Erdoğan büyük bir oy farkı ile seçimleri kaybedecek…

Yeter ki sandıklara sahip çıkılsın, yeter ki aday tercihinde vahim bir hata yapılmasın.."

AKP İLE 'YENİ SAYFA' GÖRÜŞMELERİ

Mollaveisoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6’lı ittifak bildirisini yabancı bir büyükelçiye gizlice düzelttirmeye gönderdiği iddiası üzerine de şunları yazdı:

"Saray’a göre 6’lı ittifak daha şimdiden Batı’nın sinsi planlarının bir parçası olarak çalışmaya başladı bile…

Peki, gerçek öyle mi?

Batı, emperyalizm, Türkiye’de nasıl bir yönetim istiyor?

Uzun yıllar dış elçiliklerde görev yapmış bir kaynağımdan, Londra merkezli finans kuruluşlarının, AKP üst yönetimi ile “yeni sayfa” görüşmelerine başladığını öğrendim…

Emperyalizm, iki ayrı ittifak olarak ortaya çıkan siyasi cepheleşmede birden fazla kişiyi ikna etmek yerine tek adamla yola devam etmenin doğru olacağı kanaatinde…"