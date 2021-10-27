Manchester United 5-0'lık hezimet sonrası teknik direktör listesini şekillendirdi

Geçtiğimiz hafta Liverpool'a 5-0 kaybeden Manchester United'da teknik direktör Ole-Gunnar Solskjaer'in bileti kesilmek üzere. İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre kulüp yetkililerinin Solskjaer'in yerine düşündüğü 4 alternatif ismi yazdı.