Manchester United 5-0'lık hezimet sonrası teknik direktör listesini şekillendirdi

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2021 Çarşamba, 15:09
<p>İngiliz basını, Manchester United'ın teknik direktör alternatiflerini belirlediğini yazdı.</p>

İngiliz basını, Manchester United'ın teknik direktör alternatiflerini belirlediğini yazdı.

<p>Geçtiğimiz hafta Liverpool'a 5-0 kaybeden Manchester United'da teknik direktör Ole-Gunnar Solskjaer'in bileti kesilmek üzere. İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre kulüp yetkililerinin Solskjaer'in yerine düşündüğü 4 alternatif ismi yazdı.</p>

Geçtiğimiz hafta Liverpool'a 5-0 kaybeden Manchester United'da teknik direktör Ole-Gunnar Solskjaer'in bileti kesilmek üzere. İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre kulüp yetkililerinin Solskjaer'in yerine düşündüğü 4 alternatif ismi yazdı.

<p>Antonio Conte (Boşta)</p>

Antonio Conte (Boşta)

<p>Zinedine Zidane (Boşta)</p>

Zinedine Zidane (Boşta)

<p>Erik Ten Hag (Ajax)</p>

Erik Ten Hag (Ajax)

<p>Brendan Rodgers (Leicester City)</p>

Brendan Rodgers (Leicester City)

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