Manchester United'ın yıldızı Jesse Lingard'tan 'Ole Out' mesajına beğeni

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2021 Çarşamba, 09:35
<p>Manchester United’da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in geleceğiyle ilgili kriz giderek şiddetlenmeye başladı.</p>

Manchester United’da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in geleceğiyle ilgili kriz giderek şiddetlenmeye başladı.

<p>Yönetim 5-0’lık Liverpool hezimetine rağmen Solskjaer’e destek verse de, oyuncuların Norveçli teknik direktörden memnun olmadığı ve değişim istediği konuşuluyor.</p>

Yönetim 5-0’lık Liverpool hezimetine rağmen Solskjaer’e destek verse de, oyuncuların Norveçli teknik direktörden memnun olmadığı ve değişim istediği konuşuluyor.

<p>Jesse Lingard’ın Instagram’da beğendiği bir mesaj da bu iddiayı doğrular nitelikte. 28 yaşındaki oyuncu, bir taraftar hesabının Liverpool yenilgisinden karelerle birlikte paylaştığı, #OleOut (Ole dışarı) hashtagini içeren gönderiyi beğendi.</p>

Jesse Lingard’ın Instagram’da beğendiği bir mesaj da bu iddiayı doğrular nitelikte. 28 yaşındaki oyuncu, bir taraftar hesabının Liverpool yenilgisinden karelerle birlikte paylaştığı, #OleOut (Ole dışarı) hashtagini içeren gönderiyi beğendi.

<p>Liverpool maçını yedek kulübesinden izleyen ve oyuna girme şansı bulamayan Lingard, daha sonra beğeniyi kaldırsa da, bu durum dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.</p>

Liverpool maçını yedek kulübesinden izleyen ve oyuna girme şansı bulamayan Lingard, daha sonra beğeniyi kaldırsa da, bu durum dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

<p>Söz konusu gönderide Cristiano Ronaldo’nun yere çökmüş bir fotoğrafı ve kulübün efsane menajeri Sir Alex Ferguson’ın üzüntü içinde görüldüğü bir kare de yer alıyor.</p>

Söz konusu gönderide Cristiano Ronaldo’nun yere çökmüş bir fotoğrafı ve kulübün efsane menajeri Sir Alex Ferguson’ın üzüntü içinde görüldüğü bir kare de yer alıyor.

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