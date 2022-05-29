Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'ya Mourinho talip oldu

cumhuriyet.com.tr
29 Mayıs 2022 Pazar, 17:29
<p>İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, takımdan ayrılabilir.</p>

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, takımdan ayrılabilir.

<p>Portekizli yıldız için birçok transfer iddiası ortaya atılırken son iddia İtalya'dan geldi.</p>

Portekizli yıldız için birçok transfer iddiası ortaya atılırken son iddia İtalya'dan geldi.

<p>İtalyan basınının iddiasına göre Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma, Ronaldo ile ilgileniyor.</p>

İtalyan basınının iddiasına göre Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma, Ronaldo ile ilgileniyor.

<p>Geçtiğimiz hafta içerisinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan Roma önümüzdeki sezon çıtayı daha da yukarı çıkarma planlarında ve Mourinho da eski öğrencisi Ronaldo'yu istiyor.</p>

Geçtiğimiz hafta içerisinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan Roma önümüzdeki sezon çıtayı daha da yukarı çıkarma planlarında ve Mourinho da eski öğrencisi Ronaldo'yu istiyor.

<p>37 yaşındaki Ronaldo, bu sezon Kırmızı Şeytanlar ile tam 39 resmi maça çıkıp 24 gol attı ve 3 asist yaptı.</p>

37 yaşındaki Ronaldo, bu sezon Kırmızı Şeytanlar ile tam 39 resmi maça çıkıp 24 gol attı ve 3 asist yaptı.

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