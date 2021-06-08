<p>Kirlilikle boğuşan ve yüzeyi deniz salyasıyla kaplanan Marmara için bakanlık tarafından temizlik seferberliği başlatıldı.&nbsp;</p>
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Kirlilikle boğuşan ve yüzeyi deniz salyasıyla kaplanan Marmara için bakanlık tarafından temizlik seferberliği başlatıldı. 

<p>Bu kapsamda; İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Balıkesir'de çalışma yapıldı, toplanan salyalar arıtma tesisine götürüldü.</p>
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Bu kapsamda; İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Balıkesir'de çalışma yapıldı, toplanan salyalar arıtma tesisine götürüldü.

<p>İşte İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Balıkesir'den müsilajı (deniz salyası) temizlemek için başlatılan çalışmalardan fotoğraflar...</p>
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İşte İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Balıkesir'den müsilajı (deniz salyası) temizlemek için başlatılan çalışmalardan fotoğraflar...

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