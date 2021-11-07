Marmaris'te 'pastırma yazı' keyfi; denize girip, plajda eğlendiler
'PASTIRMA YAZI KEYFİ YAŞIYORUZ'
Köpeği ile denize giren Rukiye Hadsen (62), "Pastırma yazı keyfini denize girerek yaşıyorum. Anın keyfini çıkarıp dinleniyorum" dedi.
Arkadaşlarıyla denize giren Zeynep Ferahköse (29) de "Güneşli ve çok güzel bir hava olduğu için fırsatı değerlendirmek istedim. Kış mevsimini yaşayan insanların yerine de denize girip güneşleniyorum" diye konuştu.
Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Marmaris'te bir hafta boyunca yağışın olmayacağı, gündüz hava sıcaklığının 29 ile 33 derece, gün batımı sonrası 15 ila 20 derece olacağı, pastırma yazı olarak adlandırılan sıcaklıklar ile birlikte ilçenin yüksek nem ile birlikte sıcak ve hafif esintili geçeceği belirtildi.
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