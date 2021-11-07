Marmaris'te 'pastırma yazı' keyfi; denize girip, plajda eğlendiler

'PASTIRMA YAZI KEYFİ YAŞIYORUZ'

Köpeği ile denize giren Rukiye Hadsen (62), "Pastırma yazı keyfini denize girerek yaşıyorum. Anın keyfini çıkarıp dinleniyorum" dedi.

Arkadaşlarıyla denize giren Zeynep Ferahköse (29) de "Güneşli ve çok güzel bir hava olduğu için fırsatı değerlendirmek istedim. Kış mevsimini yaşayan insanların yerine de denize girip güneşleniyorum" diye konuştu.