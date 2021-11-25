Marsilya maçında 8 kulüp Kerem Aktürkoğlu'nu izleyecek

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2021 Perşembe, 16:06
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Galatasaray’ın yıldızı parlayan ve günden güne ön plana çıkan futbolcusu Kerem Aktürkoğlu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.</p>

Galatasaray’ın yıldızı parlayan ve günden güne ön plana çıkan futbolcusu Kerem Aktürkoğlu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Tivibu Spor muhabiri Metin Pekgüven, Radyo Gol’e yaptığı açıklamada, Galatasaray’ın genç yıldızını izlemek için kulüplerin temsilci göndereceklerini söyledi.</p>

Tivibu Spor muhabiri Metin Pekgüven, Radyo Gol’e yaptığı açıklamada, Galatasaray’ın genç yıldızını izlemek için kulüplerin temsilci göndereceklerini söyledi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Bu sezon hem Galatasaray hem de Milli Takım formasıyla çok iyi bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu'na, Avrupa kulüplerinin ilgisi giderek büyüyor. Genç futbolcuyu, Marsilya mücadelesinde 8 kulübün izleyeceği öğrenildi.</p>

Bu sezon hem Galatasaray hem de Milli Takım formasıyla çok iyi bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu'na, Avrupa kulüplerinin ilgisi giderek büyüyor. Genç futbolcuyu, Marsilya mücadelesinde 8 kulübün izleyeceği öğrenildi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Bu 8 kulübün scoutlarının, Marsilya maçı için akreditasyon yapacağı gelen bilgiler arasında. Kerem için devre arasında Galatasaray'a teklif yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.</p>

Bu 8 kulübün scoutlarının, Marsilya maçı için akreditasyon yapacağı gelen bilgiler arasında. Kerem için devre arasında Galatasaray'a teklif yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Bu sezon 23 maçta sarı-kırmızılı formayı giyen Kerem Aktürkoğlu, 6 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.</p>

Bu sezon 23 maçta sarı-kırmızılı formayı giyen Kerem Aktürkoğlu, 6 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.


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