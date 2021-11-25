Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Fatih Terim'e övgü

25 Kasım 2021 Perşembe, 12:30

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Adanaspor'a transfer süreci, Kasımpaşa maçı, Francesco Farioli, Fatih Terim ve yabancı kuralı hakkında açıklamalarda bulundu.

ADANA DEMİRSPOR'U NEDEN TERCİH ETTİ?

Radyospor'a konuşan Vincenzo Montella, "Asbaşkanımız Metin Bey (Korkmaz) ile ilk buluşmamızda beni ikna etmişti. Adana'ya geldikten sonra, başkanımız Murat Sancak'la da tanıştıktan sonra kafamdaki tüm soru işaretleri gitti. Adana Demirspor'da önemli bir proje var. Bu proje içerisinde yer almak istedim. 3 yıllık proje Avrupa hedeflerinin içinde olduğu bir proje. Bu projeyi gerçekleştirebilmek için zamana ihtiyacımız var. Şu anda tüm imkanlar bu projeyi uygulayabilmemiz için sağlanmış durumda." ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG REKABET LİGİ"

"Önümüze maç maç bakıyoruz diyen" Montella, "Kasımpaşa oynadığı maçların yüzde 80'inde rakiplerine göre topa daha fazla sahip olan takım. Bu bizim için dikkat etmemiz gereken bir unsur. Bu durumu kendi lehimize çevirirsek güzel sonuç alabiliriz. Süper Lig'de müthiş bir rekabet var, her takımın kazanabildiği bir lig, bu da iyi bir motivasyon unsuru. Dengelerin her hafta değişmesi oyuncuların motivasyonunu artırıyor. Süper Lig'in eksikleri ise taktiksel ve defans yönünde. Süper Lig taktiksel ve defans yönüyle geliştirilebilir. Bu eksikler tamamlanırsa daha güzel bir lig olur" dedi.

"TERİM'İN İTALYA'DA İMPAROTOR OLARAK İZİ KALDI"

Fatih Karagümrük'te görev alan vatandaşı Francesco Farioli ve bir dönem İtalya'da Fiorentina'yı çalıştıran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında ise Montella, "Francesco Farioli net bir futbol fikrine sahip. Bu futbol fikrini de oyuncularına yansıtabiliyor. Fatih Terim'in Türkiye'de olduğu gibi İtalya'da da imparator olarak izi kaldı. Çünkü kişisel olarak orada bıraktığı iz çok çok büyük. Floransa'da kendisini hala çok çok seviyorlar. Orada elde ettiği ve yaptığı çalışmalar insanların hafızasından silinmedi. Benim de kendisine hem insan olarak hem de teknik adam olarak büyük saygım var." övgüsünde bulundu.