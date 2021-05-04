3

Maske takmamanın anayasal bir hak olduğunu öne süren Selime Topçu, “Maske takmıyorum, çünkü anayasal hakkımı kullanıyorum. Anayasada maske takmak gibi bir zorunluluk yok. Maske takılması için olağanüstü hal olması gerekiyor. Olağanüstü hal ilan edilmediği için genelgeyle hareket ettiklerinden dolayı, maske takmaya itiraz ediyorum” dedi.

