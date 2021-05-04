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Market yöneticilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri Topçu’ya, pandemi döneminde maske takılmasının zorunlu olduğunu belirterek, “Genelge var, pandemi nedeniyle maskesiz markete giremezsiniz” dedi. Tüm uyarılara karşın maske takmayacağını söyleyen Topçu’ya koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 900 lira idari para cezası kesildi.
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Maske takmamanın anayasal bir hak olduğunu öne süren Selime Topçu, “Maske takmıyorum, çünkü anayasal hakkımı kullanıyorum. Anayasada maske takmak gibi bir zorunluluk yok. Maske takılması için olağanüstü hal olması gerekiyor. Olağanüstü hal ilan edilmediği için genelgeyle hareket ettiklerinden dolayı, maske takmaya itiraz ediyorum” dedi.
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