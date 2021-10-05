Mbappe, PSG ile yazın yaşadığı transfer krizinin detaylarını açıkladı

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2021 Salı, 22:56
<p>PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, RMC Sport'tan&nbsp; Jean-Louis Tourre and Jérôme Rothen'a verdiği röportaj ile yazın yaşanan transfer krizini anlattı.</p>

PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, RMC Sport'tan  Jean-Louis Tourre and Jérôme Rothen'a verdiği röportaj ile yazın yaşanan transfer krizini anlattı.

<p>"Yaz aylarında ayrılmak istedim ve o noktadan itibaren sözleşmemi uzatmayacağımı belirttim.Real Madrid, biraz geç bir teklif yaptı ama ayrılmak istediğimi temmuz ayının sonunda söylemiştim."<br></p>

"Yaz aylarında ayrılmak istedim ve o noktadan itibaren sözleşmemi uzatmayacağımı belirttim.Real Madrid, biraz geç bir teklif yaptı ama ayrılmak istediğimi temmuz ayının sonunda söylemiştim."

<p>"Geleceğim ile ortalığı daha fazla meşgul etmek istemiyorum. Bu yıl olağanüstü bir şey yaratabiliriz."<br></p>

"Geleceğim ile ortalığı daha fazla meşgul etmek istemiyorum. Bu yıl olağanüstü bir şey yaratabiliriz."

<p>PSG'nin bu sezonki başlangıcına dair: "Güzel bir takım yarattık. Tüm dünya PSG'nin kendisini amaçlarına adadığını gördü. Takıma katılan oyuncular farklı zamanlarda geldiler. Takımın ayarlanması uzun sürdü hala bazı oyunculara hala sahip değiliz. Henüz tam hazır olamasak da ligde ve Manchester City maçında iyi işler başardık."&nbsp;<br></p>

PSG'nin bu sezonki başlangıcına dair: "Güzel bir takım yarattık. Tüm dünya PSG'nin kendisini amaçlarına adadığını gördü. Takıma katılan oyuncular farklı zamanlarda geldiler. Takımın ayarlanması uzun sürdü hala bazı oyunculara hala sahip değiliz. Henüz tam hazır olamasak da ligde ve Manchester City maçında iyi işler başardık." 

<p>Bazı maçlarda zirvede yalnız kaldığına dair soruya ise "Neymar ve Messi gibi yaratıcı oyunculara sahibiz. Ben onlara boş alan yaratmak için buradayım ve onlar da oynamak ve güzel toplar yapmak için. Biz bir 'trio'yuz. Birbirimize yardımcı olmamız lazım." cümleleri ile cevap verdi.&nbsp;<br></p>

Bazı maçlarda zirvede yalnız kaldığına dair soruya ise "Neymar ve Messi gibi yaratıcı oyunculara sahibiz. Ben onlara boş alan yaratmak için buradayım ve onlar da oynamak ve güzel toplar yapmak için. Biz bir 'trio'yuz. Birbirimize yardımcı olmamız lazım." cümleleri ile cevap verdi. 

<p>Mbappe, Neymar ile aralarında bir problem olmadığını ve Neymar'ın kişiliğine ve futbolculuğuna büyük bir saygı duyduğunu ifade etti.<br></p>

Mbappe, Neymar ile aralarında bir problem olmadığını ve Neymar'ın kişiliğine ve futbolculuğuna büyük bir saygı duyduğunu ifade etti.

<p>Messi'nin gelmesi ile birlikte pozisyonu en çok etkilenen sen oldun sorusuna "En çok sol kenarda oynamayı seviyorum ve kendime en tehlikeli olarak hissettiğim yer burası. Fakat Messi ve Neymar ile oynadığınız zaman her yerde tehlikeli olabilirsiniz." şeklinde cevap verdi.</p>

Messi'nin gelmesi ile birlikte pozisyonu en çok etkilenen sen oldun sorusuna "En çok sol kenarda oynamayı seviyorum ve kendime en tehlikeli olarak hissettiğim yer burası. Fakat Messi ve Neymar ile oynadığınız zaman her yerde tehlikeli olabilirsiniz." şeklinde cevap verdi.

<p>Mbappe, Cristiano Ronaldo'yu küçüklüğünden beri izlediğini ve hayranlık beslediğini, belgeselinden uzun bir süre önce de biyografisini okuduğunu belirtti.</p>

Mbappe, Cristiano Ronaldo'yu küçüklüğünden beri izlediğini ve hayranlık beslediğini, belgeselinden uzun bir süre önce de biyografisini okuduğunu belirtti.

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