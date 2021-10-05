Mbappe, PSG ile yazın yaşadığı transfer krizinin detaylarını açıkladı
PSG'nin bu sezonki başlangıcına dair: "Güzel bir takım yarattık. Tüm dünya PSG'nin kendisini amaçlarına adadığını gördü. Takıma katılan oyuncular farklı zamanlarda geldiler. Takımın ayarlanması uzun sürdü hala bazı oyunculara hala sahip değiliz. Henüz tam hazır olamasak da ligde ve Manchester City maçında iyi işler başardık."
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- LC Waikiki'nin patronundan uyarı
- Meteoroloji uyardı: Kuvvetli kar yağışı geliyor!
- Emniyet’te ‘Yu-Ma-Tu’ depremi
- Mustafa Keser'den çok sert Bülent Ersoy açıklaması
- Erdoğan’a Neler Oluyor?
- Pfizer-BioNTech aşısı olanlar dikkat
- 'Bölücü kebapçıların işsizlikte payı var'
- Erdoğan’ın sağlığı!
- Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl?
- Kahraman hakkında harekete geçildi