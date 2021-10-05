Mbappe, PSG ile yazın yaşadığı transfer krizinin detaylarını açıkladı

Bazı maçlarda zirvede yalnız kaldığına dair soruya ise "Neymar ve Messi gibi yaratıcı oyunculara sahibiz. Ben onlara boş alan yaratmak için buradayım ve onlar da oynamak ve güzel toplar yapmak için. Biz bir 'trio'yuz. Birbirimize yardımcı olmamız lazım." cümleleri ile cevap verdi.

